球芽基金2025中部地區年度頒獎典禮 結合公益夥伴華信、和運、築間三大集團盛大舉行

球芽基金成立至今已超過十年，長期聚焦偏鄉基層棒球隊的教育推廣，期盼讓熱愛棒球的孩子們在精進球技的同時，也能兼顧學業發展，不因環境限制而失去學習的機會。

近年來，球芽基金深耕台中、苗栗、新竹及花蓮地區，目前服務學校已達 24 所，並持續串聯各界公益夥伴，成為支持偏鄉小球員的重要力量，今於台中舉辦的中部地區年度獎學金頒獎活動中，獲得華信航空、和運租車及築間餐飲集團三大企業的共同贊助與支持，典禮前，由築間餐飲集團招待得獎學生享用火鍋餐點，為活動揭開溫馨序幕。

典禮中亦舉行和運租車股份有限公司的捐贈儀式，由臺中市萬豐國小代表受贈；和運租車今年除提供一輛公務車「一年使用權」供球芽基金日常辦公與訪視使用外，並捐贈 1,000 小時「iRent 共享汽車使用時數」予球芽基金服務學校，協助教練與小球員更便利地往返外縣市參與比賽與訓練，攜手實踐「企業 × 公益 × 社會」的永續善循環。

本次頒獎活動另一大亮點，為球芽基金首次與華信航空合作，將頒獎典禮移師至臺中國際機場舉辦，華信航空除贊助本屆「臺中金龍特別獎」得主台中—花蓮來回機票兩張外，更為所有得獎學生精心安排航空機師、空服員及機務人員的職涯分享，帶領孩子深入了解航空產業，拓展未來職涯想像。同時，亦特別協調臺中航空站，安排小球員搭乘機場接駁車前往機棚，近距離觀看飛機修繕作業並與飛機合影，為孩子們留下難得且珍貴的體驗。

今年中部地區服務學校共有 19 位優秀小球員，分別獲得「球芽基金棒球獎學金」、「金龍特別獎」及「閱讀獎學金」。除三大集團的鼎力支持外，亦感謝 Under Armour 台灣總代理星裕國際股份有限公司、BnnBee當支蜜、正光製藥、titan太肯運動、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬、TAIWOLF台灣狼ORINGO 林果良品、等多家企業熱情響應，提供襪子、袖套、太陽眼鏡、運動背包、運動鞋、運動帽、運動毛巾、蜂蜜軟糖、手工果醬及痠痛貼布等豐富獎品，成為孩子們追夢路上的暖心後盾。

活動當日亦有多位貴賓蒞臨現場，包括華信航空總經理莊明哲、臺中航空站主任張瑞澍、和運租車股份有限公司陳佩君部長，以及正光製藥、BBS 野球專門店等單位代表，共同為孩子們的努力喝采。

在眾多公益夥伴長期支持下，球芽基金於上週榮獲宏道基金會「最佳運動公益獎」，此項殊榮不僅是對球芽基金多年投入偏鄉教育的肯定，也象徵所有公益夥伴共同付出的成果，球芽基金期盼未來能有更多企業與社會力量加入，一起陪伴偏鄉棒球孩子向上飛翔，讓每一位小球芽都能因為棒球，看見更遠、更寬廣的世界。

