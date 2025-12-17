快訊

球芽基金中部年度頒獎典禮登場 職棒球星陳文杰、啦啦隊女神 Mingo勉勵偏鄉小球員勇敢追夢

聯合新聞網／ 綜合報導
陳文杰擔任球芽基金獎學金頒獎嘉賓。 球芽基金會提供
球芽基金長期致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，希望讓熱愛棒球的孩子們在精進球技的同時，也能兼顧學業發展；近年來，球芽基金深耕台中與苗栗地區，選定台中市萬豐國小、四德國小、自由國小，以及苗栗縣汶水國小等四所棒球隊作為長期服務對象，除了定期舉辦閱讀講座外，也邀請運動產業界職人進校分享多元職涯經驗，並推出各類閱讀推廣活動，鼓勵小球員培養穩定的閱讀習慣，同時，球芽基金亦設置專屬棒球隊申請的「球芽基金棒球獎學金」與「閱讀獎學金」，成為孩子們在追夢路上的重要支持力量。

今年球芽基金中部地區年度頒獎典禮首度移師至臺中國際機場舉辦，典禮前更安排得獎小球員前往長期支持球芽的「築間幸福鍋物」用餐，為頒獎典禮揭開溫馨序幕。

本次頒獎典禮也特別邀請孩子們最期待的中華職棒球星陳文杰與來自韓國的2S娛樂韓籍啦啦隊員Mingo 擔任頒獎嘉賓，親自頒發球芽基金棒球獎學金與閱讀獎學金給得獎小球員，多位球芽基金公益夥伴與貴賓亦蒞臨現場，一同見證孩子們努力的成果，並給予最熱情的掌聲與鼓勵。

陳文杰分享道：「我是球芽基金早期贊助球具的第一代受贈者，看著學弟們如今獲得獎狀、獎學金與專屬手套，大家真的是很幸福」，文杰也勉勵這群小學弟：「希望大家都能夠成為自己夢想中的球員，只要先立下夢想，努力朝著目標前進，就一定能走出屬於自己的道路。」

Mingo 也鼓勵小球員：「只要努力，就一定會散發屬於自己的光芒，今天得獎的小朋友都非常努力，未來一定能持續發光，大家要繼續加油。」

典禮尾聲，由陳文杰與 Mingo 帶領全場小球員一同跳起〈氣蓋山河〉，熱情洋溢的應援將現場氣氛推向最高潮，孩子們臉上滿是藏不住的笑容。

球芽基金相信，每一位孩子的努力都值得被看見，透過閱讀、教育與棒球的陪伴，我們希望讓孩子的夢想不再只是想像，而是一步步能被實現的未來，球芽基金也將持續攜手更多公益夥伴，陪伴孩子們在球場內外安心學習、勇敢追夢，讓每一顆小小的棒球夢，都能持續發光。

得獎小球員享用築間招待火鍋大餐。 球芽基金會提供
球芽基金獎學金得獎生與與會貴賓大合照。 球芽基金會提供
韓籍啦啦隊女神Mingo與陳文杰帶著小球員一起跳應援舞蹈。 球芽基金會提供
韓籍啦啦隊女神Mingo與陳文杰帶著小球員一起跳應援舞蹈。 球芽基金會提供
職棒球星陳文杰頒發得獎生鏽有個人姓名的專屬手套。 球芽基金會提供
Mingo與球芽基金理事長頒發得獎生獎狀及獎學金。 球芽基金會提供
職棒球星陳文杰與韓籍啦啦隊女神Mingo頒發得獎生禮物。 球芽基金會提供
得獎小球員享用逐間招待火鍋大餐。 球芽基金會提供
得獎小球員享用逐間招待火鍋大餐。 球芽基金會提供
球芽基金獎學金得獎生與陳文杰和Mingo合照。 球芽基金會提供
