中職／月薪破40萬 曾仁和可望轉披味全龍戰袍

曾經旅美的前樂天桃猿投手曾仁和，由於傷勢因素影響，近2季一軍出賽都不超過10場，最終被球隊放進戰力外名單，於今天有報導指出，味全龍與他達成共識，可望將簽下月薪超過40萬另有激勵獎金。

過去曾在美職上到大聯盟的曾仁和，雖2021年進軍中職選秀順位不理想，但樂天桃猿當時視為即戰力，當時他也不負重望，從中繼調整成先發，前兩季均有不錯表現，受球團及教練團肯定，2024年簽下複數年合約，月薪已達57萬。不過後來飽受傷痛影響，這兩年碰到手肘韌帶撕裂，復原狀況不理想，讓他出賽數大減，樂天讓他離開並不意外。

曾仁和旅美資歷以及剛回台的表現，仍具市場吸引力，最終傳出月薪破40萬加入味全龍，球迷也希望他到新球隊找到重生機會。