新北U18／新北藍隊楊曜丞飆最速152公里 砸到柯敬哲說抱歉

新北U18棒球賽新北藍隊今天以3比1擊敗屏東縣隊，以分組第1名直晉8強。新北藍後援投手楊曜丞被「激到」，飆出最速152公里，但也投出觸身球砸中柯敬賢的弟弟柯敬哲，賽後有致意說抱歉。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍今天與屏東縣交手，新北藍採投手車輪戰，楊曜丞後援登板，投1局刷新個人生涯最快球速紀錄、飆152公里，沒被敲出安打，投出1次三振、1次觸身球保送，無失分，拿下救援成功。

楊曜丞約149公里速球觸身球砸中屏東縣隊柯敬哲，轉播鏡頭馬上拍到在觀眾席看弟弟比賽的旅美洛杉磯道奇隊好手柯敬賢；楊曜丞賽後也有走向屏東縣隊向柯敬哲致意。

楊曜丞坦言，看著隊友球速越飆越快，不想要被追上，飆出生涯最速應該算是被「激到」，但砸到柯敬哲那球真的不是故意的，「當下就想完蛋了，一定很痛，真心向他道歉」，兩人國中時在高雄讀書有過交集，但升高中之後就幾乎沒有互動。

母隊穀保家商配合運科訓練，楊曜丞表示，透過運科協助，更可以知道身體該怎麼運用，熱身可以怎麼準備等。

楊曜丞透露，先前參加NIKE訓練營時，穀保畢業學長、旅美投手林昱珉有分享，站上場就要有比別人更好的自信心，旅日投手古林睿煬也鼓勵多問多學，收穫很多。