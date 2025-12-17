快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

新北U18／新北藍隊楊曜丞飆最速152公里 砸到柯敬哲說抱歉

中央社／ 新北17日電
新北U18棒球賽新北藍隊17日以3比1擊敗屏東縣隊，分組第1名直晉8強；新北藍後援投手楊曜丞（圖）被隊友「激到」，飆出最速152公里。中央社
新北U18棒球賽新北藍隊17日以3比1擊敗屏東縣隊，分組第1名直晉8強；新北藍後援投手楊曜丞（圖）被隊友「激到」，飆出最速152公里。中央社

新北U18棒球賽新北藍隊今天以3比1擊敗屏東縣隊，以分組第1名直晉8強。新北藍後援投手楊曜丞被「激到」，飆出最速152公里，但也投出觸身球砸中柯敬賢的弟弟柯敬哲，賽後有致意說抱歉。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍今天與屏東縣交手，新北藍採投手車輪戰，楊曜丞後援登板，投1局刷新個人生涯最快球速紀錄、飆152公里，沒被敲出安打，投出1次三振、1次觸身球保送，無失分，拿下救援成功。

楊曜丞約149公里速球觸身球砸中屏東縣隊柯敬哲，轉播鏡頭馬上拍到在觀眾席看弟弟比賽的旅美洛杉磯道奇隊好手柯敬賢；楊曜丞賽後也有走向屏東縣隊向柯敬哲致意。

楊曜丞坦言，看著隊友球速越飆越快，不想要被追上，飆出生涯最速應該算是被「激到」，但砸到柯敬哲那球真的不是故意的，「當下就想完蛋了，一定很痛，真心向他道歉」，兩人國中時在高雄讀書有過交集，但升高中之後就幾乎沒有互動。

母隊穀保家商配合運科訓練，楊曜丞表示，透過運科協助，更可以知道身體該怎麼運用，熱身可以怎麼準備等。

楊曜丞透露，先前參加NIKE訓練營時，穀保畢業學長、旅美投手林昱珉有分享，站上場就要有比別人更好的自信心，旅日投手古林睿煬也鼓勵多問多學，收穫很多。

穀保家商 柯敬賢 球速

延伸閱讀

MiLB／林昱珉響尾蛇農場排名僅35 美媒點缺陷：奧運體操選手也難複製

台日交流賽／柳町達對決古林睿煬孫易磊印象深 想嚐台灣美食

日職／感受台日職棒最大差異 古林睿煬舉跑步為例

日職／向「最好朋友」伊藤大海學滑球 古林睿煬還有新球路待解鎖

相關新聞

中職／月薪破40萬 曾仁和可望轉披味全龍戰袍

曾經旅美的前樂天桃猿投手曾仁和，由於傷勢因素影響，近2季一軍出賽都不超過10場，最終被球隊放進戰力外名單，於今天有報導指出，味全龍與他達成共識，可望將簽下月薪超過40萬另有激勵獎金。 過去曾在美

新北U18／新北藍隊左投吳昊翔飆148km 單指曲當武器目標旅外

新北U18棒球賽地主新北藍隊與屏東縣隊交手，新北藍靠著黃世堯超前比數安打，左投吳昊翔中繼飆生涯最速148公里，終場以3比...

新北U18／新北藍隊楊曜丞飆最速152公里 砸到柯敬哲說抱歉

新北U18棒球賽新北藍隊今天以3比1擊敗屏東縣隊，以分組第1名直晉8強。新北藍後援投手楊曜丞被「激到」，飆出最速152公...

新北U18／「游擊柯基」許峰穎跟澳球員交流：用盡所有會的英文

新北U18棒球賽台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎2安2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊，比賽中在二壘與澳洲球員...

新北U18／左投姜晉錫先發好投 台南市奪2勝晉複賽

新北U18棒球賽台南市隊今天與澳洲維多利亞隊交手，台南市潛力高一左投姜晉錫先發4局6K無失分、展現壓制力，許峰穎2安2打...

Yahoo年度「十大運動、人物」排行 中華奪經典賽門票登雙冠

Yahoo今日公布2025年度「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜1 ，多項焦點事件與話題人物同時橫跨雙榜。其中，中華隊驚險拿下重返經典賽門票，成為今年最受矚目的運動雙冠王。美國職棒「道奇隊奪二連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。