新北U18／新北藍隊左投吳昊翔飆148km 單指曲當武器目標旅外

新北U18棒球賽地主新北藍隊與屏東縣隊交手，新北藍靠著黃世堯超前比數安打，左投吳昊翔中繼飆生涯最速148公里，終場以3比1搶勝；吳昊翔有武器單指曲球，目標未來希望挑戰旅外。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊和屏東縣隊賽前就確定晉級，今天交手為分組第1名之爭；3局打完兩隊1比1平手，新北藍隊4局上靠著黃世堯關鍵安打，一棒2分、超前比數，助隊搶勝。

新北藍隊先發投手饒又語投2.1局失掉1分責失分，羅于晏中繼2.2局無失分，吳昊翔接手投1局無失分、飆出生涯最速148公里，楊曜丞後援登板，投1局也投出刷新個人生涯最快152公里，後援投手沒有多掉分數，羅于晏拿下勝投。

新北藍隊總教練楊孝承表示，今天這場比賽本來就規劃讓投手群輪流上來踩踏一下投手丘的感覺，備戰後面的複賽，投手群頻頻突破生涯極速，也是球隊重量訓練結合運科看到的成果。

高二左投吳昊翔飆速148公里，楊孝承表示，吳昊翔潛力不錯，但有時候太過小孩子個性，場上容易好壞球的落差比較明顯，是可以再更好地方，有一顆單指曲球是武器。

吳昊翔表示，對於球速突破沒有太多想法，因為還有更遠的目標，希望未來可以挑戰旅外。吳昊翔從國中開始練單指曲球成為武器，可用來搶好球數，也可引誘打者，另外還有指叉球和變速球。

吳昊翔身高188公分，體重僅75公斤，他表示，希望可以吃壯一點，把身體素質再提升；個性方面，因為不想要場上太過嚴肅，想用輕鬆的方式面對比賽，但也知道要注意不可以太過頭。