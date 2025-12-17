快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

新北U18／「游擊柯基」許峰穎跟澳球員交流：用盡所有會的英文

中央社／ 新北17日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽17日在新莊棒球場舉行，台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎（左）單場2安打、2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊。中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽17日在新莊棒球場舉行，台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎（左）單場2安打、2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊。中央社

新北U18棒球賽台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎2安2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊，比賽中在二壘與澳洲球員比手畫腳「做外交」，他笑說已用盡所有會說的英文。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天在新莊棒球場與澳洲維多利亞隊交手，許峰穎1局選到四壞保送，3局敲出安打，4局敲出二壘打，單場2安貢獻2分打點。

許峰穎4局上壘後，下一棒打者吳家宇被觸身球保送，許峰穎在二壘與澳洲隊球員比手畫腳，他賽後受訪笑說，用盡所有會說的英文詞彙溝通，先跟澳洲隊球員說Welcome（歡迎），接著開玩笑說因為隊友比較胖才會被觸身球。澳洲隊球員也分享，來台有到台南先住2天，賽後合照時，許峰穎用英文單字拼湊，對澳洲隊球員說，期待未來可以看到他們在美職大聯盟出賽。

許峰穎自評今天表現還可以，2支安打都是在兩好球之後才打出，應該可以更積極攻擊，如果面對更高層級的投手，被對方取得兩好球之後，應該就沒這麼好攻擊。

許峰穎高一時打新北U18有跟韓國京畿道隊交手過，但首度跟澳洲球隊交手，他笑說對方身材都很高大，「想跟他們借一點身高。」

來自善化高中的許峰穎游擊守備有水準，有「善化游擊柯基」美名，他自評經過高中磨練，對比賽解讀能力變好，也會開始幫忙提醒場上，高中畢業有機會想拚拚看職棒。

棒球

延伸閱讀

新北U18／東京教練回憶來台交流 今永昇太曾被台灣打慘

2025「新北感溫祭」暖冬登場 體驗山湯、海湯集點抽大獎

新北都更成長近8倍 謝國樑率市府團隊至新北取經

心理健康需求日增 新北2030年將完成設置14處心衛中心

相關新聞

新北U18／「游擊柯基」許峰穎跟澳球員交流：用盡所有會的英文

新北U18棒球賽台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎2安2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊，比賽中在二壘與澳洲球員...

新北U18／左投姜晉錫先發好投 台南市奪2勝晉複賽

新北U18棒球賽台南市隊今天與澳洲維多利亞隊交手，台南市潛力高一左投姜晉錫先發4局6K無失分、展現壓制力，許峰穎2安2打...

Yahoo年度「十大運動、人物」排行 中華奪經典賽門票登雙冠

Yahoo今日公布2025年度「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜1 ，多項焦點事件與話題人物同時橫跨雙榜。其中，中華隊驚險拿下重返經典賽門票，成為今年最受矚目的運動雙冠王。美國職棒「道奇隊奪二連

新北U18／東京教練回憶來台交流 今永昇太曾被台灣打慘

新北U18棒球賽日本東京隊今天與嘉義市隊交手，東京隊投打發揮以9比3搶勝；東京隊教練福山亮在大學時期也曾來台打交流賽，笑...

中職／曾引爆雄鷹兄弟板凳清空 洋投石萬金退休改行當經紀人

今年效力台鋼雄鷹隊的33歲洋投石萬金（Spenser Watkins）今天宣布退休，將加入經紀公司Gaeta Sports Management，轉行當經紀人。 石萬金2021和22年效力大聯盟

台日交流賽／軟銀、火腿PK中華隊 中信卡優先購

二○二六台日棒球國際交流賽邀請日職軟銀鷹、火腿隊訪台，明年二月廿五至廿八日交手中華隊、中信兄弟、味全龍，這也是中華隊征戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。