新北U18／「游擊柯基」許峰穎跟澳球員交流：用盡所有會的英文

新北U18棒球賽台南市隊「善化游擊柯基」許峰穎2安2打點，助隊以10比0、5局擊敗澳洲維多利亞隊，比賽中在二壘與澳洲球員比手畫腳「做外交」，他笑說已用盡所有會說的英文。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天在新莊棒球場與澳洲維多利亞隊交手，許峰穎1局選到四壞保送，3局敲出安打，4局敲出二壘打，單場2安貢獻2分打點。

許峰穎4局上壘後，下一棒打者吳家宇被觸身球保送，許峰穎在二壘與澳洲隊球員比手畫腳，他賽後受訪笑說，用盡所有會說的英文詞彙溝通，先跟澳洲隊球員說Welcome（歡迎），接著開玩笑說因為隊友比較胖才會被觸身球。澳洲隊球員也分享，來台有到台南先住2天，賽後合照時，許峰穎用英文單字拼湊，對澳洲隊球員說，期待未來可以看到他們在美職大聯盟出賽。

許峰穎自評今天表現還可以，2支安打都是在兩好球之後才打出，應該可以更積極攻擊，如果面對更高層級的投手，被對方取得兩好球之後，應該就沒這麼好攻擊。

許峰穎高一時打新北U18有跟韓國京畿道隊交手過，但首度跟澳洲球隊交手，他笑說對方身材都很高大，「想跟他們借一點身高。」

來自善化高中的許峰穎游擊守備有水準，有「善化游擊柯基」美名，他自評經過高中磨練，對比賽解讀能力變好，也會開始幫忙提醒場上，高中畢業有機會想拚拚看職棒。