新北U18／左投姜晉錫先發好投 台南市奪2勝晉複賽

中央社／ 新北17日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽17日在新莊棒球場舉行，台南市隊潛力高一左投姜晉錫（圖）先發4局6K無失分，展現壓制力，台南市隊預賽2勝晉級複賽。中央社
新北U18棒球賽台南市隊今天與澳洲維多利亞隊交手，台南市潛力高一左投姜晉錫先發4局6K無失分、展現壓制力，許峰穎2安2打點，台南以10比0、5局搶勝，預賽2勝晉級複賽。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天在新莊棒球場與澳洲維多利亞隊交手，台南市隊3局下陳廷豪率先敲出安打，靠著保送、接連盜壘戰術、對方守備失誤跑回分數，再靠著觸身球保送、四壞保送、許峰穎安打、吳家宇高飛犧牲打添分，單局攻下3分。

台南市隊4局下再起攻勢，靠著單局4安、4保送，一口氣攻下7分、奠定勝基，順利搶下預賽第2勝。

台南市隊先發投手姜晉錫總計用71球投4局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、3次四壞保送，沒有失分、奪下勝投。

台南市隊總教練佟百聖表示，姜晉錫今天壞球偏多，可能首度踏上職棒等級投手丘，踩踏感覺不一樣，有受到影響，也提到姜晉錫雖然才高一，但期許之後可以成為母隊南英商工的王牌投手戰力，屬於場上大膽有霸氣的投手。

