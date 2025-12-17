新北U18／東京教練回憶來台交流 今永昇太曾被台灣打慘

快訊

中央社／ 新北17日電
東京隊教練福山亮（圖）在大學時期也曾來台打交流賽，笑說當時隊友今永昇太（手機照片）被台灣大學生打得很慘。中央社
新北U18棒球賽日本東京隊今天與嘉義市隊交手，東京隊投打發揮以9比3搶勝；東京隊教練福山亮在大學時期也曾來台打交流賽，笑說當時隊友今永昇太被台灣大學生打得很慘。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽日本東京隊成員組成是俱樂部Rebase的球員，Rebase為日本棒球訓練機構，俱樂部中的球員來自各個學校，年齡層涵蓋範圍廣，中職統一7-ELEVEn獅隊教練高志綱也曾到訪該訓練機構。

東京隊今天與嘉義市隊交手，先發投手岡方大翔投4局，被敲出6支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉3分（2分責失分）、拿下勝投；打線方面，東京隊抓準對手守備狀況多，靠著全場8安、4次四壞保送，對手8次守備失誤，攻勢串聯搶分，順利拿下勝利。

東京隊先發投手岡方大翔（圖）投4局，被敲出6支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉3分（2分責失分）、拿下勝投。中央社
東京隊教練福山亮表示，首場比賽球員感覺很緊張，打到今天第3戰已經可以把表現發揮出來；此次帶來台灣的球員，不僅只有高中生，也有國三學生，主要考量是接下來球員就要升上高中，知道台灣青棒球員實力很好，會成為球員磨練很寶貴的經驗。

福山亮是日本社會人隊球員出身，在2014年就讀日本駒澤大學時期，曾來台灣打過明治神宮大會友誼賽，當時的隊友還有現效力美職芝加哥小熊隊的好手今永昇太，福山亮笑說：「記得那次來台灣，被台灣的大學生打得很慘。」

棒球 今永昇太

