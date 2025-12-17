中職／曾引爆雄鷹兄弟板凳清空 洋投石萬金退休改行當經紀人

今年效力台鋼雄鷹隊的33歲洋投石萬金（Spenser Watkins）今天宣布退休，將加入經紀公司Gaeta Sports Management，轉行當經紀人。

石萬金2021和22年效力大聯盟金鶯隊，2023年轉戰運動家隊，總計出賽40場（31場先發），防禦率5.97。2024年在國民隊3A出賽25場，防禦率4.56。

2025年石萬金轉戰雄鷹，結果表現不如預期，脾氣還非常火爆，7月30日被中信兄弟隊打爆，對江坤宇丟出觸身球後，生氣地揮手示意江坤宇快點離開打擊區，引發雙方板凳清空，以及後續兄弟球迷不滿。石萬金8月被雄鷹釋出，在中職只留下防禦率5.11、每局被上壘率1.65的差勁成績單。

石萬金在IG發文宣布退休消息，「追逐夢想超過10年、一路走上大聯盟並踏遍亞洲後，是時候展開人生新篇章。棒球帶給我的遠遠超出當初的想像，一輩子的友情、無數難忘時刻，及每個層級學到的寶貴課題。我由衷感謝一路上相信我的每支球隊、每位教練及所有幕後工作人員。」

石萬金接下來依序感謝隊友、家人以及經紀人，並宣布自己將擔任經紀人，「我希望將職業生涯所獲得的指引、誠實與信念，傳遞給更多球員。棒球永遠是我生命的一部分，我只是換了一個角色繼續前進。」