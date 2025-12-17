聽新聞
軟銀、火腿PK中華隊 中信卡優先購
二○二六台日棒球國際交流賽邀請日職軟銀鷹、火腿隊訪台，明年二月廿五至廿八日交手中華隊、中信兄弟、味全龍，這也是中華隊征戰世界棒球經典賽前的壯行試合，將是大賽前「開箱」中華隊戰力的唯一機會。
台日交流賽啟售記者會昨舉行，中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文共同宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗以及火腿球團代理總經理木田優夫亦跨海出席。
陳佳文表示，為了促進國際棒球交流，辜仲諒多次奔走日本，親自取得軟銀鷹球團會長王貞治首肯，促成此次交流賽事，相信透過此次賽事高強度對決，有助中華隊備戰世界棒球經典賽，再次挑戰巔峰。
中國信託商業銀行冠名贊助台日交流賽是中華隊赴經典賽前在台灣進行的唯一公開賽事，中信銀行爭取此次交流賽逾五萬張門票，提供中信卡友優先購票。明年適逢中國信託六十周年，首場賽事將由兄弟、軟銀打頭陣，透過「中國信託六十周年紀念試合」，為中國信託獻上生日祝福。
台日交流賽門票廿三日中午十二時開賣，憑中信卡，可於拓元優先購票。中信銀行亦贊助本月廿五至廿七日的中信盃台日高中棒球對抗賽，邀請日本甲子園參與學校組成的北海道、九州兩支聯隊訪台，對戰今年中信盃黑豹旗冠軍桃園市平鎮高中及亞軍宜蘭縣羅東高工。
