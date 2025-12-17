聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀、火腿PK中華隊 中信卡優先購

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中信銀行冠名贊助台日交流賽，中華棒協理事長辜仲諒（中）、中華職棒會長蔡其昌（右三）及中信銀行董事長陳佳文（左三）宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗（左二）、鬥士球團代理總經理木田優夫（右二）、中信育樂副董事長高英傑（左一）及共享棒球股份有限公司董事長簡倍祥（右一）共同出席。圖／中信銀行提供
中信銀行冠名贊助台日交流賽，中華棒協理事長辜仲諒（中）、中華職棒會長蔡其昌（右三）及中信銀行董事長陳佳文（左三）宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗（左二）、鬥士球團代理總經理木田優夫（右二）、中信育樂副董事長高英傑（左一）及共享棒球股份有限公司董事長簡倍祥（右一）共同出席。圖／中信銀行提供

二○二六台日棒球國際交流賽邀請日職軟銀鷹、火腿隊訪台，明年二月廿五至廿八日交手中華隊、中信兄弟、味全龍，這也是中華隊征戰世界棒球經典賽前的壯行試合，將是大賽前「開箱」中華隊戰力的唯一機會。

台日交流賽啟售記者會昨舉行，中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文共同宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗以及火腿球團代理總經理木田優夫亦跨海出席。

陳佳文表示，為了促進國際棒球交流，辜仲諒多次奔走日本，親自取得軟銀鷹球團會長王貞治首肯，促成此次交流賽事，相信透過此次賽事高強度對決，有助中華隊備戰世界棒球經典賽，再次挑戰巔峰。

中國信託商業銀行冠名贊助台日交流賽是中華隊赴經典賽前在台灣進行的唯一公開賽事，中信銀行爭取此次交流賽逾五萬張門票，提供中信卡友優先購票。明年適逢中國信託六十周年，首場賽事將由兄弟、軟銀打頭陣，透過「中國信託六十周年紀念試合」，為中國信託獻上生日祝福。

台日交流賽門票廿三日中午十二時開賣，憑中信卡，可於拓元優先購票。中信銀行亦贊助本月廿五至廿七日的中信盃台日高中棒球對抗賽，邀請日本甲子園參與學校組成的北海道、九州兩支聯隊訪台，對戰今年中信盃黑豹旗冠軍桃園市平鎮高中及亞軍宜蘭縣羅東高工。

棒球 中華隊 軟銀 經典賽 火腿 平鎮高中 中華職棒

延伸閱讀

圖輯／台日棒球國際賽啟動 中華隊將出戰軟銀鷹隊及日本火腿鬥士隊

台日交流賽／CT AMAZE女孩36人名單公布 買228火腿vs.龍隊省200元

台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

相關新聞

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

台鋼雄鷹隊備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，球團今...

中職／傳桃猿開8年1.5億合約留林立！ 月薪破陳傑憲紀錄

樂天桃猿隊球星林立最快明年季後符合自由球員資格，據傳目前樂天球團正積極洽談新合約留人，開出一張8年1.5億元的隊史最大合約。 目前中職最大合約是陳傑憲的10年2億元，據「ETtoday」報導，樂

台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，出發日本前將先參戰2026台日棒球國際交流賽，成為壯行戰役，邀請軟銀、火腿隊在台北大巨...

軟銀、火腿PK中華隊 中信卡優先購

二○二六台日棒球國際交流賽邀請日職軟銀鷹、火腿隊訪台，明年二月廿五至廿八日交手中華隊、中信兄弟、味全龍，這也是中華隊征戰...

棒球／台日高中對抗賽25日開幕免費 請來職棒中信啦啦隊連韓援也有

2025中信盃台日高中棒球對抗賽將於25日在新莊棒球場一連進行3天賽事，由黑豹旗冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工代表台灣，迎戰來自日本甲子園出賽學校所組成的北海道與九州聯隊，共計6場賽事。於今晚官方公布開幕

棒球／經典賽前哨戰 2026台日棒球國際交流賽2月開打

交手日職強隊備戰，力挺中華成就經典！中信銀行冠名贊助「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，邀請今年日本職棒總冠軍－福岡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。