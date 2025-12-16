棒球／經典賽前哨戰 2026台日棒球國際交流賽2月開打

交手日職強隊備戰，力挺中華成就經典！中信銀行冠名贊助「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，邀請今年日本職棒總冠軍－福岡軟銀鷹隊及超人氣球隊－北海道日本火腿鬥士隊訪臺，預計2026年2月25日至2月28日假臺北大巨蛋與中華隊、中信兄弟棒球隊）等球隊切磋交流。這是中華隊赴日本東京征戰「2026世界棒球經典賽」前在臺灣進行的唯一賽事，為回饋客戶及球迷，中國信託銀行爭取此次交流賽逾5萬張門票，提供中信卡友優先購票。2026年適逢中國信託60週年，首場賽事將由中信兄弟、軟銀鷹打頭陣，透過「中國信託60週年紀念試合」，為中國信託獻上生日祝福。

台日交流賽啟售記者會16日於臺北市維多麗亞酒店舉行，中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文共同宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗以及鬥士球團代理總經理木田優夫亦跨海出席。中信銀行董事長陳佳文表示，中華棒協理事長辜仲諒曾提及棒球是臺灣人的驕傲，也是最值得投資的事業，為了促進國際棒球交流，辜仲諒理事長多次奔走日本，親自取得軟銀鷹球團會長王貞治首肯，促成此次交流賽事，相信透過此次賽事高強度對決，有助中華隊備戰世界棒球經典賽，再一次挑戰巔峰、超越極限。

中國信託為全臺首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，致力扎根基層棒球、提升職棒產業環境，更攜手職業選手及教練推動公益，每年平均約投入500小時參與公益活動。中信銀行陳佳文董事長強調，中信銀行一直都是臺灣棒球及中華隊最堅定的後盾，2024年贊助「世界12強棒球錦標賽」，助力中華隊奪下世界冠軍；2025年贊助「世界棒球經典賽臺灣區資格賽」及「北海道日本火腿鬥士隊交流賽」；2026年將贊助「台日棒球國際交流賽」及「世界棒球經典賽」，適逢中國信託60週年，陳佳文董事長亦特別在「台日棒球國際交流賽」記者會上，致贈繡有背號60的中信兄弟球衣予軟銀鷹及鬥士代表，期許深化臺日棒球交流。

中國信託號召卡友及球迷力挺中華隊，台日交流賽門票12月23日中午12時開賣，憑中國信託信用卡（VISA、Mastercard、JCB）及簽帳金融卡，可於拓元售票系統優先購票。不僅職棒跨國交流，中信銀行亦贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，邀請日本甲子園參與學校組成的北海道、九州兩支聯隊訪臺，對戰今年中信盃黑豹旗冠軍桃園市平鎮高中及亞軍宜蘭縣羅東高工。中信盃臺日高中棒球對抗賽將於12月25日至12月27日假新北市新莊棒球場舉行，六場賽事免費入場，進場觀賽有機會抽中漢來日月行館住宿券、Nintendo Switch 2、中信兄弟簽名球衣等獎品，中信兄弟應援團及Passion Sisters貴貴、林可、波波、盈瑩等16位啦啦隊女孩亦將到場應援，更多活動資訊詳見中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。