棒球／台日高中對抗賽25日開幕免費 請來職棒中信啦啦隊連韓援也有

2025中信盃台日高中棒球對抗賽將於25日在新莊棒球場一連進行3天賽事，由黑豹旗冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工代表台灣，迎戰來自日本甲子園出賽學校所組成的北海道與九州聯隊，共計6場賽事。於今晚官方公布開幕戰應援名單，竟是職棒等級中信兄弟啦啦隊，讓不少人眼睛為之一亮，甚至連韓籍JJBUI也有出席中午場，最重要的是開幕賽事完全區免費入場，追逐啦啦隊粉絲可不要錯過這個機會。

這個消息一公布，立刻吸引不少人按讚；這場台中高中棒球對抗賽，安排包括耶誕市集、「預測勝隊抽大獎」、周六進行「中信三兄弟擊掌見面會」，以及25及27日中午場前1小時，發放「中信盃黑豹旗『安打轟出去，珍奶喝起來』祭品珍奶」等活動，不過，最大亮點就是啦啦隊的應援，為比賽增加熱度。

