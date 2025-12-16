快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

棒球／台日高中對抗賽25日開幕免費 請來職棒中信啦啦隊連韓援也有

聯合新聞網／ 綜合報導

2025中信盃台日高中棒球對抗賽將於25日在新莊棒球場一連進行3天賽事，由黑豹旗冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工代表台灣，迎戰來自日本甲子園出賽學校所組成的北海道與九州聯隊，共計6場賽事。於今晚官方公布開幕戰應援名單，竟是職棒等級中信兄弟啦啦隊，讓不少人眼睛為之一亮，甚至連韓籍JJBUI也有出席中午場，最重要的是開幕賽事完全區免費入場，追逐啦啦隊粉絲可不要錯過這個機會。

這個消息一公布，立刻吸引不少人按讚；這場台中高中棒球對抗賽，安排包括耶誕市集、「預測勝隊抽大獎」、周六進行「中信三兄弟擊掌見面會」，以及25及27日中午場前1小時，發放「中信盃黑豹旗『安打轟出去，珍奶喝起來』祭品珍奶」等活動，不過，最大亮點就是啦啦隊的應援，為比賽增加熱度。

⠀⠀⠀

賽程資訊

12/25（四）

14:00 日本北海道聯隊 vs 台灣羅東高工

18:30 日本九州聯隊vs 台灣平鎮高中

⠀⠀⠀

12/26（五）

14:00 日本北海道聯隊 vs 日本九州聯隊

18:00 台灣羅東高工 vs 台灣平鎮高中

⠀⠀⠀

12/27（六）

14:00 台灣平鎮高中 vs 日本北海道聯隊

18:00 台灣羅東高工 vs 日本九州聯隊

⠀⠀⠀

地點：新莊棒球場

全區免費入場

中信 Instagram

相關新聞

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

台鋼雄鷹隊備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，球團今...

中職／傳桃猿開8年1.5億合約留林立！ 月薪破陳傑憲紀錄

樂天桃猿隊球星林立最快明年季後符合自由球員資格，據傳目前樂天球團正積極洽談新合約留人，開出一張8年1.5億元的隊史最大合約。 目前中職最大合約是陳傑憲的10年2億元，據「ETtoday」報導，樂

台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，出發日本前將先參戰2026台日棒球國際交流賽，成為壯行戰役，邀請軟銀、火腿隊在台北大巨...

棒球／台日高中對抗賽25日開幕免費 請來職棒中信啦啦隊連韓援也有

2025中信盃台日高中棒球對抗賽將於25日在新莊棒球場一連進行3天賽事，由黑豹旗冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工代表台灣，迎戰來自日本甲子園出賽學校所組成的北海道與九州聯隊，共計6場賽事。於今晚官方公布開幕

棒球／經典賽前哨戰 2026台日棒球國際交流賽2月開打

交手日職強隊備戰，力挺中華成就經典！中信銀行冠名贊助「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，邀請今年日本職棒總冠軍－福岡...

台日交流賽／柳町達對決古林睿煬孫易磊印象深 想嚐台灣美食

日本職業棒球福岡軟銀鷹隊野手柳町達今天細數想嘗試的台灣美食；此外，柳町達在日職例行賽曾對決北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。