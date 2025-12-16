聽新聞
台日交流賽／柳町達對決古林睿煬孫易磊印象深 想嚐台灣美食
日本職業棒球福岡軟銀鷹隊野手柳町達今天細數想嘗試的台灣美食；此外，柳町達在日職例行賽曾對決北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬與孫易磊，直言都讓他印象深刻。
他說，古林睿煬球速很快、球種很多，而孫易磊直球品質佳，變速球投得很好。
2026台日棒球國際交流賽事記者下午舉行，代表出席的柳町達提到對台灣的印象時說，知道台灣有很多好吃食物，像珍珠奶茶、鳳梨酥與小籠包，也想嘗試滷肉飯。
他說，台灣在去年世界12強棒球賽奪冠，很期待有機會與這麼高強度的國家隊比賽，希望在高強度比賽中確認自己實力可發揮到什麼程度，希望球迷進場為球隊加油。
台日棒球國際交流賽2026年2月25日到28日在台北大巨蛋登場，將由火腿、軟銀鷹交手中華職業棒球大聯盟味全龍隊、中信兄弟隊與世界棒球經典賽台灣隊，其中軟銀鷹預計2月25日對戰兄弟，26日交手台灣隊。
出席記者會的兄弟代表陳俊秀表示，從影片觀察，有「安打製造機」美名的柳町達很厲害，希望有機會好好欣賞柳町達打擊，也希望交流賽時可調整好狀態，打出有競爭力的比賽。
