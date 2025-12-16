台日交流賽／野村佑希2任務待破關 大巨蛋開轟、吃地瓜球

繼今年春天後，火腿隊要再度於明年2月底登台與經典賽中華隊、味全龍隊交手，火腿球星野村佑希今天代表出席記者會，談到台灣美食地圖特別起勁，主動提到地瓜球，原來是已有研究，「去年因為時間不夠，還有一些沒吃到的，我有自己做過調查，發現還沒吃到地瓜球。」

火腿今年來台對戰中信兄弟、統一獅隊，明年應邀再次登台，這回將在2月27日面對中華隊、28日交手味全龍隊。

野村佑希今天代表來台參加記者會，回想起去年在大巨蛋比賽的經驗，他直誇是很漂亮、很明亮的球場，也對台灣幾乎嗨整場的應援留下深刻印象，「比較可惜的是，沒在大巨蛋打出全壘打，希望明年三月可以打出來。」除了巨蛋開轟，他有一項任務待解，他笑說：「上次來台灣，吃了很多厲害的小吃，但因為時間不夠，還有一些沒吃到，我有自己調查，發現還沒吃到地瓜球。」

陣中有兩位台灣投手古林睿煬、孫易磊，台灣媒體好奇他與兩人的互動，野村佑希透露，雖然還沒與他們單獨吃過飯，但常常一起聊天，「尤其是孫易磊，他有在學日文，日常對話已經沒有問題。」