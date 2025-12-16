圖輯／台日棒球國際賽啟動 中華隊將出戰軟銀鷹隊及日本火腿鬥士隊

2026台日棒球國際交流賽於明年2月25日至28日在台北大巨蛋舉行4場賽事，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇 満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田 優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。

中華職棒聯盟會長蔡其昌表示：「各大國際賽事出國比賽前，聯盟都會安排在台灣的交流賽事，今年感謝辜理事長往返奔波促成福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊前來台灣進行交流賽事，賽事籌備與規劃有了辜理事長與中信銀行陳董事長的支持，在台灣可以有兩場賽事讓球迷朋友一睹為快，歡迎球迷朋友們一起進場來為選手加油。」

對戰組合將分別由福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與Team Taiwan、北海道日本火腿鬥士隊與Team Taiwan以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍職業棒球隊進行交流賽事，此次邀請日本職棒2支勁旅前來大巨蛋與台灣選手進行賽事，期盼以賽備戰為台日選手開啟2026棒球賽事，更將是中華隊前往東京巨蛋備戰世界棒球經典賽的前哨戰。