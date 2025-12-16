快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

圖輯／台日棒球國際賽啟動 中華隊將出戰軟銀鷹隊及日本火腿鬥士隊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，中華隊啦啦隊及福岡軟銀鷹隊、日本火腿鬥士隊啦啦隊代表出席。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，中華隊啦啦隊及福岡軟銀鷹隊、日本火腿鬥士隊啦啦隊代表出席。記者曾學仁／攝影

2026台日棒球國際交流賽於明年2月25日至28日在台北大巨蛋舉行4場賽事，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇 満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田 優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。

中華職棒聯盟會長蔡其昌表示：「各大國際賽事出國比賽前，聯盟都會安排在台灣的交流賽事，今年感謝辜理事長往返奔波促成福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊前來台灣進行交流賽事，賽事籌備與規劃有了辜理事長與中信銀行陳董事長的支持，在台灣可以有兩場賽事讓球迷朋友一睹為快，歡迎球迷朋友們一起進場來為選手加油。」

對戰組合將分別由福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與Team Taiwan、北海道日本火腿鬥士隊與Team Taiwan以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍職業棒球隊進行交流賽事，此次邀請日本職棒2支勁旅前來大巨蛋與台灣選手進行賽事，期盼以賽備戰為台日選手開啟2026棒球賽事，更將是中華隊前往東京巨蛋備戰世界棒球經典賽的前哨戰。

2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影
中信銀行董事長陳佳文（左）致贈球衣給福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗（右）。記者曾學仁／攝影
中信銀行董事長陳佳文（左）致贈球衣給福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗（右）。記者曾學仁／攝影
中信銀行董事長陳佳文（左）致贈球衣給北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫（右）。記者曾學仁／攝影
中信銀行董事長陳佳文（左）致贈球衣給北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫（右）。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影
2026台日棒球國際交流賽，下午舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫、中信育樂副董事長高英傑、味全龍職業棒球隊丁仲緯領隊進行啟動儀式，中信兄弟陳俊秀、福岡軟銀鷹隊柳町達、日本火腿鬥士隊野春佑希、味全龍林凱威等球員出席。記者曾學仁／攝影

日本火腿鬥士 棒球 軟銀

延伸閱讀

台日交流賽／CT AMAZE女孩36人名單公布 買228火腿vs.龍隊省200元

台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

棒球／玉山青棒研習營 邀吳念庭與慶應大學棒球監督擔任講師

相關新聞

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

台鋼雄鷹隊備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，球團今...

中職／傳桃猿開8年1.5億合約留林立！ 月薪破陳傑憲紀錄

樂天桃猿隊球星林立最快明年季後符合自由球員資格，據傳目前樂天球團正積極洽談新合約留人，開出一張8年1.5億元的隊史最大合約。 目前中職最大合約是陳傑憲的10年2億元，據「ETtoday」報導，樂

台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，出發日本前將先參戰2026台日棒球國際交流賽，成為壯行戰役，邀請軟銀、火腿隊在台北大巨...

台日交流賽／野村佑希2任務待破關 大巨蛋開轟、吃地瓜球

繼今年春天後，火腿隊要再度於明年2月底登台與經典賽中華隊、味全龍隊交手，火腿球星野村佑希今天代表出席記者會，談到台灣美食...

新北U18／黃世堯關鍵安、王銘賢好投 新北藍隊搶勝晉級

新北U18棒球賽新北藍隊今天面對嘉義市隊怪投，比賽前半段打線受制，直到4局下靠著黃世堯二壘打攻下2分，王銘賢先發4局無責...

台日交流賽／CT AMAZE女孩36人名單公布 買228火腿vs.龍隊省200元

2026台日棒球國際交流賽明年2月25到28日在台北大巨蛋登場，今天公布售票資訊及啦啦隊女孩CT AMAZE陣容，屆時將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。