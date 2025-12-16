中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹。本報資料照片
台鋼雄鷹隊魔鷹。本報資料照片

台鋼雄鷹隊備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，球團今天公布好消息，宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元（約台幣2188.7萬元）。

自2024年入團，魔鷹是雄鷹隊史首名、也是目前唯一洋砲，在雄鷹元年猛轟30發全壘打，絢爛全壘打秀吸引球迷目光，2025球季再以25轟蟬聯全壘打王，為打線注入猛烈砲火。在台灣擁有高人氣，魔鷹也常提及球迷暖心支持，對於2026年續披台鋼雄鷹戰袍，他說：「很開心能在2026年回到球隊，要感謝台鋼雄鷹、感謝所有球迷，也感謝高雄市，一直以來給我的支持，非常期待能和教練團、隊友一起努力，拿下2026年總冠軍！」

而談到黃子鵬加盟，魔鷹表示：「很興奮能和新隊友老虎（黃子鵬）一起並肩作戰，非常期待和大家一起衝擊總冠軍。」生涯與黃子鵬對戰，魔鷹15打數5安打，包含兩發全壘打，明年球季即將成為隊友，期待魔鷹繼續以強大火力給予分數支援。

台鋼雄鷹11月21日趁著冬季聯盟賽前，於澄清湖球場舉辦吉祥物TAKAO快閃見面會，並在活動當中安排驚喜橋段，透過影片宣布黃子鵬加盟資訊，現場氣氛熱烈；這次宣布魔鷹加盟，再次規畫驚喜，在《冠軍之路》世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場，邀請50位鷹國皇家會員到場，先是透過影片宣布2026年度口號——「做伙拚」，接著魔鷹出現在大螢幕上，宣布2026年續留台鋼雄鷹，並喊出年度口號，要跟團隊一起「做伙拚」衝擊總冠軍！

世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場。台鋼雄鷹提供
世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場。台鋼雄鷹提供
世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場。台鋼雄鷹提供
世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹 魔鷹 黃子鵬

