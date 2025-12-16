聽新聞
0:00 / 0:00
台日交流賽／CT AMAZE女孩36人名單公布 買228火腿vs.龍隊省200元
2026台日棒球國際交流賽明年2月25到28日在台北大巨蛋登場，今天公布售票資訊及啦啦隊女孩CT AMAZE陣容，屆時將有中職6隊各6位女孩、合計36人助陣，成為場邊嬌點。
台日棒球國際交流賽一連4天，軟銀將在2月25日面對中信兄弟、26日面對中華隊，火腿則在2月27日面對中華隊、28日面對味全龍隊，這也是中華隊征戰經典賽前在台灣唯一的公開賽事，吸引球迷高度關注。
賽事今天舉辦記者會公布售票相關資訊，2月25到27日最貴2880元、最便宜880元，2月28日火腿與味全龍隊則是最貴2680元、最便宜680元，各區域售票較前3天便宜200到300元不等。
啦啦隊女孩CT AMAZE陣容也揭曉，中職6隊各6位女孩助陣，合計36人名單出爐，將為4天賽事帶來更多亮點。
🔷2026台日棒球國際交流賽 賽程資訊
▪️2/25 (三) 19:00 軟銀鷹隊 vs. 中信兄弟 @臺北大巨蛋
▪️2/26 (四) 19:00 軟銀鷹隊 vs. 中華隊 @臺北大巨蛋
▪️2/27 (五) 15:00 鬥士隊 vs. 中華隊 @臺北大巨蛋
▪️2/28 (六) 15:00 鬥士隊 vs. 味全龍隊 @臺北大巨蛋
CT AMAZE名單
富邦悍將：秀秀子、丹丹、Jessy、潔潔、安娜、卡洛琳
中信兄弟：峮峮、妮可、短今、衣宸、夏蕾、少鹽
統一獅：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七
樂天桃猿：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭
台鋼雄鷹：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠
味全龍：林襄、璦昀、小映、菲菲、沛沛、蘿拉
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言