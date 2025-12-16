台日交流賽／CT AMAZE女孩36人名單公布 買228火腿vs.龍隊省200元

CT AMAZE名單。悍創行銷提供 2026台日棒球國際交流賽明年2月25到28日在台北大巨蛋登場，今天公布售票資訊及啦啦隊女孩CT AMAZE陣容，屆時將有中職6隊各6位女孩、合計36人助陣，成為場邊嬌點。

台日棒球國際交流賽一連4天，軟銀將在2月25日面對中信兄弟、26日面對中華隊，火腿則在2月27日面對中華隊、28日面對味全龍隊，這也是中華隊征戰經典賽前在台灣唯一的公開賽事，吸引球迷高度關注。

賽事今天舉辦記者會公布售票相關資訊，2月25到27日最貴2880元、最便宜880元，2月28日火腿與味全龍隊則是最貴2680元、最便宜680元，各區域售票較前3天便宜200到300元不等。

啦啦隊女孩CT AMAZE陣容也揭曉，中職6隊各6位女孩助陣，合計36人名單出爐，將為4天賽事帶來更多亮點。

🔷2026台日棒球國際交流賽 賽程資訊 ▪️2/25 (三) 19:00 軟銀鷹隊 vs. 中信兄弟 @臺北大巨蛋 ▪️2/26 (四) 19:00 軟銀鷹隊 vs. 中華隊 @臺北大巨蛋 ▪️2/27 (五) 15:00 鬥士隊 vs. 中華隊 @臺北大巨蛋 ▪️2/28 (六) 15:00 鬥士隊 vs. 味全龍隊 @臺北大巨蛋 CT AMAZE名單 富邦悍將：秀秀子、丹丹、Jessy、潔潔、安娜、卡洛琳 中信兄弟：峮峮、妮可、短今、衣宸、夏蕾、少鹽 統一獅：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七 樂天桃猿：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭 台鋼雄鷹：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠 味全龍：林襄、璦昀、小映、菲菲、沛沛、蘿拉

