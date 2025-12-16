台日交流賽／中華隊過招軟銀、火腿為WBC壯行 賽事口號「成就經典」

中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，出發日本前將先參戰2026台日棒球國際交流賽，成為壯行戰役，邀請軟銀、火腿隊在台北大巨蛋與台灣球隊過招，今天賽事舉辦記者會公布賽事資訊、售票等消息，也公布賽事口號為「成就經典」。

台日棒球國際交流賽將在明年2月25到28日登場，軟銀將在2月25日面對中信兄弟、26日面對中華隊，火腿則在2月27日面對中華隊、28日面對味全龍隊，這也是中華隊征戰經典賽前在台灣唯一的公開賽事，吸引球迷高度關注。

中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，每年國家隊出去比賽前，聯盟都會舉辦交流賽，正開始想說明年出發前要找誰，感謝中國信託和中華棒協理事長辜仲諒往返奔波，大家一直期待的火腿、軟銀，他們一次邀請過來，為國家隊省去很多事務，就能專心處理國家隊組訓。蔡其昌表示，這是中華隊出發宮崎前讓大家一睹為快球隊狀況的比賽，邀請球迷一起到台北大巨蛋為Team Taiwan壯行。

火腿CBO栗山英樹、軟銀CBO城島健司透過影片向台灣球迷打招呼，城島回想自己之前來到台灣時，看到台灣球迷對日本職棒超熟悉，從機場就有人接機，拿著厚厚一疊球員卡要給他簽名，也難忘台灣的夜市文化，尤其是炒空心菜、滷肉飯的美味。

除了中華隊外，兩支中職球隊也將在這次交流賽亮相，兄弟要面對軟銀，龍隊則是交手火腿。軟銀執行役員大脇滿朗表示，軟銀能在棒球文化豐富的台灣比賽，為此感到榮幸，選手得知後，也帶著高度期待和意願全力準備，也衷心期待這樣的交流可以持續下去。火腿GM代行木田優夫表示，很榮幸火腿可以連兩年來台比賽，明年造訪台灣時，將是球隊剛結束春訓時，會以最佳狀態來到台灣，這次比賽不是單純的交流比賽，而是會成為2026年賽季的動力。

軟銀由柳町達代表來台參與記者會，對台灣印象最深是鳳梨酥、珍珠奶茶，點名明年來台最期待可以吃到小籠包和珍珠奶茶；火腿野村佑希已在今年登台打過交流賽，體驗過小籠包，明年想挑戰地瓜球，他也提到目前火腿隊上有古林睿煬、孫易磊，相信台灣還有很多優秀投手，期待明年可以與這些好手對戰。

將在交流賽面對「日本一」軟銀，兄弟陳俊秀表示，每次交流賽都覺得日本投手很強悍，大家都準備得非常充足，希望自己可以把狀態調整好，面對這次比賽。龍隊投手林凱威表示，火腿是支強悍的隊伍，很期待可以與他們交流，最想對戰的打者是萬波中正，「因為之前有被他打過安打，想要討回來。」