新北U18／左投楊辰浩似林昱珉 橫掃球練半個月就上手

新北U18棒球賽新北藍隊高二左投楊辰浩頗有林昱珉的影子，今天對戰嘉義市隊，後援1局連投3K、飆出最速147公里，替球隊守住勝利，新練「橫掃球」不到半個月就能實戰運用。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，地主新北藍隊今天與嘉義市隊交手，新北藍隊3名投手聯手壓制，王銘賢先發4局，投出5次三振；陳相偉中繼投2局，送出5次三振；楊辰浩後援登板投1局，沒被敲出安打，連飆3次三振，替球隊守住勝利。王銘賢拿下勝投。

新北藍隊總教練楊孝承表示，高二的左投楊辰浩像「小林昱珉」，有左投優勢，場上「強心臟」，直球尾勁好、變化球控制能力不錯，變化球種多，近四分之三的出手點，搭配近期新練的「橫掃球」（sweeper），有不錯的效果，對左打者的壓制力更好，是球隊倚重的中繼、後援投手。

楊辰浩透露，「橫掃球」是月初在Nike訓練營向平鎮高中球員吳丞顥學的，摸索了幾天就開始投，首度實戰運用就是新北U18賽事，收到不錯的效果；除了新練的橫掃球，還會投指叉、伸卡、滑球、變速球和曲球等球種。

楊辰浩目前身高175公分、體重66公斤。他表示，希望持續長高，也努力增重，盼提升身體素質；學長林昱珉是偶像，欣賞他在場上的霸氣，有機會也希望追隨學長腳步旅外。