新北U18／黃世堯關鍵安、王銘賢好投 新北藍隊搶勝晉級

新北U18棒球賽新北藍隊今天面對嘉義市隊怪投，比賽前半段打線受制，直到4局下靠著黃世堯二壘打攻下2分，王銘賢先發4局無責失分好投壓制，終場以2比0搶勝晉級。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽地主新北藍隊與嘉義市隊交手，嘉義市隊派出下勾投手陳有欣先發，新北藍隊打線比賽前半段受制，直到4局下黃世堯適時二壘打，一棒送回2分，突破僵局。

新北藍隊先發投手王銘賢總計用49球投4局，被敲出2支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分；陳相偉中繼投2局，也送出5次三振，楊辰浩後援登板投1局，沒被敲出安打，連飆3次三振，替球隊守住勝利，王銘賢拿下勝投。

新北藍隊總教練楊孝承表示，王銘賢之前多投中繼、後援，暑假升上高三時，有明確告訴王銘賢，希望將王銘賢拉到先發定位，近幾個盃賽測試下來，表現不錯，雖然球速不是很快，但場上穩定性不錯，變化球、直球的控制能力都很好。

面對嘉義市隊怪投，楊孝承表示，平常不太有機會對到，所以一開始打線有點無法掌握，之後還有機會遇到同類型的投手，也提醒球員攻擊策略要調整，下勾型投手球速比較慢，球到本壘板會下沉，要挑高球打。