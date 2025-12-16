中職／傳桃猿開8年1.5億合約留林立！ 月薪破陳傑憲紀錄
樂天桃猿隊球星林立最快明年季後符合自由球員資格，據傳目前樂天球團正積極洽談新合約留人，開出一張8年1.5億元的隊史最大合約。
目前中職最大合約是陳傑憲的10年2億元，據「ETtoday」報導，樂天球團端出「8年、平均月薪至少160萬元」合約，總值上看1.5億元，另附激勵獎金。
樂天桃猿隊史紀錄是林泓育2014年簽下的5年2760萬元合約，月薪90萬元。聯盟歷史紀錄是陳傑憲的10年2億元，但林立月薪160萬元超越陳傑憲的140萬元。
樂天桃猿將在19日前往越南，進行5天4夜的冠軍旅行，林立預計也會隨隊。
