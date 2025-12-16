新北U18／竹市洪偉哲手指破皮退場 未能完投不甘心

新北U18棒球賽新竹市隊長洪偉哲展現企圖心，每場先發目標都是完投，今天與宜蘭縣交手，差1個出局數因為手指破皮退場很不甘心，希望拉抬球隊士氣，未來以職棒為目標。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新竹市隊今天與宜蘭縣隊交手，新竹市隊派出投手洪偉哲先發，前6局投完，僅在3局失掉1分非責失分，7局下2人出局後，用球數不算多，但因為手指破皮退場。

洪偉哲總計用90球投6.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，球隊終場以3比1拿勝晉級，洪偉哲為勝投。

洪偉哲透露，前2場比賽自己沒能對球隊有貢獻，盃賽前的調整狀況不是很好，但身為隊長，關鍵時刻希望能跳出來幫助球隊，右手食指甲緣的肉常會破皮流血，冬天又更容易出現狀況，但其實7局破皮時沒有覺得痛，看到教練走上場要換投，「很想要叫教練回去、不想要退場。」

新竹市總教練劉子禾表示，高三的洪偉哲算是球隊中最穩定的投手，有足夠的經驗面對場上狀況，因為好勝心，過去場上容易有情緒的起伏，但現在已經有改善，今天遇到危機有把局面穩定下來、表現很關鍵。

洪偉哲目前最快球速約143公里，他表示，今天球速狀況沒有很好，但對於變化球的控制能力有信心，最有自信的是滑球，用變化球搭配直球，讓對手打不好是今天的策略。

洪偉哲表示，未來的目標是打職棒，如果畢業投入選秀沒有獲得青睞，會先到大學磨練，自評心態需要更成熟，球速也要再提升，變化球的位置和角度都可以再精進。