快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

新北U18／竹市洪偉哲手指破皮退場 未能完投不甘心

中央社／ 新北16日電
新北U18棒球賽新竹市隊長洪偉哲（圖）展現企圖心，每場先發目標都是完投，16日與宜蘭縣交手，差1個出局數因為手指破皮退場很不甘心，球隊終場以3比1搶勝晉級。中央社
新北U18棒球賽新竹市隊長洪偉哲（圖）展現企圖心，每場先發目標都是完投，16日與宜蘭縣交手，差1個出局數因為手指破皮退場很不甘心，球隊終場以3比1搶勝晉級。中央社

新北U18棒球賽新竹市隊長洪偉哲展現企圖心，每場先發目標都是完投，今天與宜蘭縣交手，差1個出局數因為手指破皮退場很不甘心，希望拉抬球隊士氣，未來以職棒為目標。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新竹市隊今天與宜蘭縣隊交手，新竹市隊派出投手洪偉哲先發，前6局投完，僅在3局失掉1分非責失分，7局下2人出局後，用球數不算多，但因為手指破皮退場。

洪偉哲總計用90球投6.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，球隊終場以3比1拿勝晉級，洪偉哲為勝投。

洪偉哲透露，前2場比賽自己沒能對球隊有貢獻，盃賽前的調整狀況不是很好，但身為隊長，關鍵時刻希望能跳出來幫助球隊，右手食指甲緣的肉常會破皮流血，冬天又更容易出現狀況，但其實7局破皮時沒有覺得痛，看到教練走上場要換投，「很想要叫教練回去、不想要退場。」

新竹市總教練劉子禾表示，高三的洪偉哲算是球隊中最穩定的投手，有足夠的經驗面對場上狀況，因為好勝心，過去場上容易有情緒的起伏，但現在已經有改善，今天遇到危機有把局面穩定下來、表現很關鍵。

洪偉哲目前最快球速約143公里，他表示，今天球速狀況沒有很好，但對於變化球的控制能力有信心，最有自信的是滑球，用變化球搭配直球，讓對手打不好是今天的策略。

洪偉哲表示，未來的目標是打職棒，如果畢業投入選秀沒有獲得青睞，會先到大學磨練，自評心態需要更成熟，球速也要再提升，變化球的位置和角度都可以再精進。

延伸閱讀

影／新北4所非營利幼兒園同步開幕 侯友宜：打造友善育兒城市

新北再添4所非營利幼兒園 公共化幼兒園8年增300班

新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：不能只停留在標語口號

高虹安二審改輕判6月 藍營竹市黨部：痛苦屈辱難彌補

相關新聞

中職／傳桃猿開8年1.5億合約留林立！ 月薪破陳傑憲紀錄

樂天桃猿隊球星林立最快明年季後符合自由球員資格，據傳目前樂天球團正積極洽談新合約留人，開出一張8年1.5億元的隊史最大合約。 目前中職最大合約是陳傑憲的10年2億元，據「ETtoday」報導，樂

中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟

林安可明年球季將從西武獅隊展開旅日生涯，作為西武過來人，吳念庭表示，有和他分享一些在日本需要注意的東西，也透露在西武應該...

中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔

富邦悍將隊季外洋將戰力部署有進度，球團證實，已和魔力藍、鈴木駿輔達成簽約共識。

新北U18／竹市洪偉哲手指破皮退場 未能完投不甘心

新北U18棒球賽新竹市隊長洪偉哲展現企圖心，每場先發目標都是完投，今天與宜蘭縣交手，差1個出局數因為手指破皮退場很不甘心...

新北U18／竹市關鍵外野美技穩守 擊退宜蘭晉複賽

新北U18棒球賽新竹市隊今天與宜蘭縣隊交手，先發投手洪偉哲6.2局無責失分好投，張邵軍左外野美技守備幫助球隊守下可能失分...

棒球／玉山青棒研習營 邀吳念庭與慶應大學棒球監督擔任講師

玉山全國青棒研習營上午在國體大棒球場舉行開幕儀式，研習營邀請來自日本慶應大學棒球隊監督崛井哲也擔任主講師、台鋼雄鷹隊吳念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。