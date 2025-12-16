新北U18／竹市關鍵外野美技穩守 擊退宜蘭晉複賽

新北U18棒球賽新竹市隊今天與宜蘭縣隊交手，先發投手洪偉哲6.2局無責失分好投，張邵軍左外野美技守備幫助球隊守下可能失分，新竹市隊以3比1搶勝，晉級複賽。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新竹市隊今天與宜蘭縣隊在新莊棒球場交手，新竹市隊2局上靠著吳家畯適時安打，一棒送回2分。

宜蘭縣隊3局下追回1分，4局下一度有得分攻勢，宜蘭縣隊敲出左外野方向深遠飛球，但新竹市隊左外野手張邵軍美技接殺，幫助球隊擋住可能失分危機；新竹市隊6局上再靠著接連安打，多添1分保險分。

新竹市隊總教練劉子禾表示，張邵軍4局的美技守備很關鍵，在左外野防區守備穩定，對於飛球的判斷佳、傳球穩定，平常球隊練球也會針對接深遠飛球進行訓練。

新竹市隊投手洪偉哲先發有效壓制，投到7局下2人出局後，因為手指破皮退場很不甘心；今天總計用90球投6.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，奪下勝投。

劉子禾表示，理解球員只差1個出局數想要完投的心、一定會不甘心，洪偉哲今天堅持到最後，幫助球隊把勝利拿下來，表現也很關鍵。