棒球／玉山青棒研習會登場 U23日本監督盼傳授教學熱情與技術

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」今天起一連三天在國立體育大學棒球場登場，吳念庭出席開訓典禮。記者陳正興／攝影
「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」今天起一連三天在國立體育大學棒球場登場，邀請現任日本慶應義塾大學棒球隊監督堀井哲也擔任主講師，與30名來自玉山盃參賽各縣市的青棒教練與會研習，堀井哲也期盼透過這三天將教學的熱情與技術帶給台灣教練。

今天活動舉辦開訓儀式，台鋼雄鷹隊球星吳念庭也出席亮相，回憶在日本求學7年，他說日本教育注重團體生活，在團隊、紀律學習上有很大幫助，自己沒在台灣經歷過這段時期，不太清楚訓練方式，但他的外部觀察是越來越多納入運科，而他坦言自己當初在日本學生時期沒機會接觸到這塊，比較屬於土法煉鋼的訓練。

談到對日本學生棒球印象最深，吳念庭說是「一球入魂」，「因為都是單淘汰比較多，每個打席、每顆球要更有專注力去執行，才能打出好成績。」

堀井哲也同時也是今年U23日本隊監督，帶隊對象一直都是大學生，但在這三天指導對象換成青棒教練，他指出，能力再好的選手，在國高中都是很重要的成長階段，期盼能將教學的熱情和技術帶給台灣教練。

他也提到，在日本，學生球隊納入運科的程度會因兩點有差異，分別是學校本身設備及指導者能否接受，自己到大學教球六年，現在也開始有這些風氣，「我個人認為，這是用數字去看棒球的新視角，透過這些數字可以去理解訓練是否有效的依據。」

玉山銀行長期支持台灣青棒，已連續19年贊助玉山盃全國青棒錦標賽，培育台灣基層棒球人才；除此之外，玉山銀行每年攜手中華棒協，台灣世界少棒聯盟舉辦一系列活動，包括引進國際水準師資，規劃各項訓練營，向下扎根，希望提升國內棒球水準。

棒球 吳念庭 玉山盃

