中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟
林安可明年球季將從西武獅隊展開旅日生涯，作為西武過來人，吳念庭表示，有和他分享一些在日本需要注意的東西，也透露在西武應該沒有需要他跳舞的場合，「安可可以放心去打每支全壘打。」
吳念庭從2016到23年都在西武陣中，待了8年是一段不短的歲月，今年林安可季外行使旅外資格，確認加入西武，也向吳念庭請教旅日經驗。
吳念庭表示，「安可也有問我一些事情，有和他分享，在日本要注意什麼。」他對林安可有信心，「他沒有問題啦！一定可以適應。」至於美食地圖，吳念庭笑說，相信到時球隊的人應該會帶路解鎖美食。
被問到西武是否有需要跳舞的場合，吳念庭想了想，「好像沒有，我也是回台灣才有在跳。感謝祭可能需要跳舞，但洋將應該不用參加，安可可以放心去打每支全壘打。」
吳念庭不諱言，林安可以洋將身分過去，壓力會不一樣，但只要給他時間適應、第一支全壘打出來，相信就沒有問題。還現場詢問林安可的合約，得知是「2+1年」後，認為應該不成問題，倒是西武巨蛋獨特的高溫考驗，他坦言：「我體感是比澄清湖還要熱，站在場上太久常常會中暑，需要多補充水分，但安可台南人，應該沒問題。」
