中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔
富邦悍將隊季外洋將戰力部署有進度，球團證實，已和魔力藍、鈴木駿輔達成簽約共識。
悍將球團表示，洋將續約部分已和魔力藍、鈴木駿輔達成共識，待細節確認後，一併正式對外公布，同時洋將補強作業持續進行中。
魔力藍本季先發23場，取得10勝10敗、防禦率2.98，為悍將表現最出色的洋投，也與團隊相處愉快，悍將列為優先續約人選；鈴木駿輔則在一開始先於二軍待命，繳出壓制性成績，也為自己贏得升上一軍的機會，副領隊林威助季後就點名有特別要求續約鈴木。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言