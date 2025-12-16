快訊

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

軍法局成腐敗毒瘤 蔣經國：包啟黃不殺就沒有人可殺了

中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍。聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投魔力藍。聯合報系資料照

富邦悍將隊季外洋將戰力部署有進度，球團證實，已和魔力藍、鈴木駿輔達成簽約共識。

悍將球團表示，洋將續約部分已和魔力藍、鈴木駿輔達成共識，待細節確認後，一併正式對外公布，同時洋將補強作業持續進行中。

魔力藍本季先發23場，取得10勝10敗、防禦率2.98，為悍將表現最出色的洋投，也與團隊相處愉快，悍將列為優先續約人選；鈴木駿輔則在一開始先於二軍待命，繳出壓制性成績，也為自己贏得升上一軍的機會，副領隊林威助季後就點名有特別要求續約鈴木。

林威助 富邦悍將

延伸閱讀

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

《攀岳人生》失明不止步 盲人攀岩家挑戰海拔1863公尺漁夫塔

秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

《10DANCE》竹內龍馬x町田圭太 10舞挑戰兩位男人舞出彼此真情

相關新聞

中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔

富邦悍將隊季外洋將戰力部署有進度，球團證實，已和魔力藍、鈴木駿輔達成簽約共識。

中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟

林安可明年球季將從西武獅隊展開旅日生涯，作為西武過來人，吳念庭表示，有和他分享一些在日本需要注意的東西，也透露在西武應該...

中職／史上300勝教頭只有這5人 曾豪駒明年重掌兵符可望達陣

樂天桃猿隊今天公布新球季教練團名單，首席教練曾豪駒暌違兩個球季再度擔任總教練，明年除了領軍挑戰2連霸，自己也有很大機會加...

棒球／玉山青棒研習會登場 U23日本監督盼傳授教學熱情與技術

「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」今天起一連三天在國立體育大學棒球場登場，邀請現任日本慶應義塾大學棒球隊監督堀井哲也擔...

中職／雄鷹揮別福永春吾 下一站前進悍將教練團

台鋼雄鷹隊今天公布兩人離隊，分別為球探王梓安、教練福永春吾，據悉福永春吾下一站將前進富邦悍將隊，為日籍教練團再添新手。

中職／取代林安可挑戰隊史全壘打王 蘇智傑想贏陳鏞基有條件

統一獅隊重砲林安可明年將展開旅日生涯，改披西武獅隊球衣，未來最有機會成為隊史全壘打王的人選，就是最近簽下4年約的蘇智傑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。