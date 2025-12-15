中職／雄鷹揮別福永春吾 下一站前進悍將教練團

台鋼雄鷹隊今天公布兩人離隊，分別為球探王梓安、教練福永春吾，據悉福永春吾下一站將前進富邦悍將隊，為日籍教練團再添新手。

王梓安、福永都在2023年加入雄鷹，福永春吾更是隊史第一名外籍選手，兩位都跟著球隊從二軍起步，從選手到不同身分，其中王梓安在2024年轉任球探，替球隊發掘基層潛力新星，福永春吾則是2023年8月因傷卸下選手身分，轉任助理投手教練，2024年二軍助理投手教練、2025年二軍育成部門教練，用心協助農場投手成長。

雄鷹球團今天表示，兩人在新的球季各自有不同規畫，感謝兩人這段時間貢獻，祝福未來一切順利、有更好發展。

悍將規畫新球季教練團，先前已經公布3名新加入的日籍森野将彦、酒井忠晴、的山哲也，據悉福永春吾接下來也將進入悍將教練團。 台鋼雄鷹隊公布球探王梓安、教練福永春吾離隊。圖／台鋼雄鷹隊提供