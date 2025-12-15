快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹揮別福永春吾 下一站前進悍將教練團

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊曾於2022年秋訓期間邀請福永春吾(前)以選手身分一起練球，如今他可能將成為該隊教練團一員。富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾於2022年秋訓期間邀請福永春吾(前)以選手身分一起練球，如今他可能將成為該隊教練團一員。富邦悍將隊提供

台鋼雄鷹隊今天公布兩人離隊，分別為球探王梓安、教練福永春吾，據悉福永春吾下一站將前進富邦悍將隊，為日籍教練團再添新手。

王梓安、福永都在2023年加入雄鷹，福永春吾更是隊史第一名外籍選手，兩位都跟著球隊從二軍起步，從選手到不同身分，其中王梓安在2024年轉任球探，替球隊發掘基層潛力新星，福永春吾則是2023年8月因傷卸下選手身分，轉任助理投手教練，2024年二軍助理投手教練、2025年二軍育成部門教練，用心協助農場投手成長。

雄鷹球團今天表示，兩人在新的球季各自有不同規畫，感謝兩人這段時間貢獻，祝福未來一切順利、有更好發展。

悍將規畫新球季教練團，先前已經公布3名新加入的日籍森野将彦、酒井忠晴、的山哲也，據悉福永春吾接下來也將進入悍將教練團。

台鋼雄鷹隊公布球探王梓安、教練福永春吾離隊。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊公布球探王梓安、教練福永春吾離隊。圖／台鋼雄鷹隊提供

王梓安 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／史上300勝教頭只有這5人 曾豪駒明年重掌兵符可望達陣

中職／黃袍轉藍衫+1 後藤光尊中意的馬鋼正式加入悍將

中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

中職／悍將交卷！提交25人保護名單 獅隊開挑補償人選

相關新聞

中職／史上300勝教頭只有這5人 曾豪駒明年重掌兵符可望達陣

樂天桃猿隊今天公布新球季教練團名單，首席教練曾豪駒暌違兩個球季再度擔任總教練，明年除了領軍挑戰2連霸，自己也有很大機會加...

中職／宣布了！曾豪駒接手桃猿總教練 王溢正擔任二軍投手教練

樂天桃猿隊公布完整教練團，證實曾豪駒回任總教練，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。球團表示，透過此次調整，期能全面提...

中職／取代林安可挑戰隊史全壘打王 蘇智傑想贏陳鏞基有條件

統一獅隊重砲林安可明年將展開旅日生涯，改披西武獅隊球衣，未來最有機會成為隊史全壘打王的人選，就是最近簽下4年約的蘇智傑，...

中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

富邦悍將隊季外補強持續作業，原本效力中信兄弟隊的內野手馬鋼，轉戰悍將幾乎已成定局，只差最終官方宣布；同樣外界高度關注的王...

中職／黃袍轉藍衫+1 後藤光尊中意的馬鋼正式加入悍將

繼外野手林書逸後，富邦悍將隊確定再從戰力外名單獲得補強，今天宣布與23歲內野手馬鋼完成合約，新球季從黃袍轉披藍衫，悍將目...

中職／雄鷹揮別福永春吾 下一站前進悍將教練團

台鋼雄鷹隊今天公布兩人離隊，分別為球探王梓安、教練福永春吾，據悉福永春吾下一站將前進富邦悍將隊，為日籍教練團再添新手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。