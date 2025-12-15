中職／史上300勝教頭只有這5人 曾豪駒明年重掌兵符可望達陣

樂天桃猿隊今天公布新球季教練團名單，首席教練曾豪駒暌違兩個球季再度擔任總教練，明年除了領軍挑戰2連霸，自己也有很大機會加入「300勝教頭俱樂部」，目前只有5人達到里程碑。

曾豪駒2020年擔任樂天球團史首任總教練，領軍4季478場比賽，戰績244勝11和223敗、勝率5成22，總勝場數在中職史上排名第9，再拿56勝就可突破300大關，明年達標看來沒有太大問題。

中職歷年最多勝總教練是台鋼雄鷹隊教頭洪一中，領軍已達1099勝，也是唯一勝場數破千的教頭，其中884勝是在猿隊達成。

已故總教練徐生明領軍610勝排名第2，接著是味全龍隊總教練葉君璋451勝、統一獅隊總教練林岳平360勝、「草總」謝長亨339勝，曾豪駒明年重掌兵符，可望下半季達到領軍300勝。

中職史上總教練勝場排名，已故教頭李來發281勝排名第6、「飛總」呂文生280勝第7、「盜總」林易增259勝第8，再來就是曾豪駒244勝；曾總過去領軍期間，曾有兩場比賽由首席教練古久保健二代理教頭，去年轉任猿隊二軍總教練，現在變成自己從首席教練接替古久保留下的職缺。

中職歷年領軍超過200勝的總教練還有李瑞麟222勝、陳連宏219勝、吳復連206勝、王俊郎200勝。