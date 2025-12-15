快訊

中職／取代林安可挑戰隊史全壘打王 蘇智傑想贏陳鏞基有條件

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
蘇智傑生涯10年締造125轟紀錄，在統一獅隊暫居第4。本報資料照
統一獅隊重砲林安可明年將展開旅日生涯，改披西武獅隊球衣，未來最有機會成為隊史全壘打王的人選，就是最近簽下4年約的蘇智傑，前提是身體必須保持健康，不能再缺席太多比賽。

獅隊42歲老將陳鏞基，明年將以球員身分邁入中職生涯第16季，成為全聯盟最資深球員；他在今年季中取代高國慶（134轟），成為隊史最多全壘打紀錄保持人，生涯累積136轟也在中職史上排名12。

蘇智傑效力獅隊10季締造125轟，隊史暫居第4，明年只要正常出賽，將會超越潘武雄（129轟）、高國慶，甚至有機會直接挑戰陳鏞基。

蘇智傑生涯飽受傷痛困擾，只有4個球季出賽數達到三位數，2019、20年全盛時期合計55轟，接下來5季加起來僅27轟，尤其2022年只打15場比賽，成為唯一全壘打數掛零的球季，去年、今年合計129場比賽7轟，嚴重影響全壘打進度。

獅隊現役球員只有陳鏞基、蘇智傑、林安可達到百轟，林安可本季23轟、近兩季43轟，生涯7年累積112轟在隊史排名第5；獅隊短期內不會再有球員加入中職「百轟俱樂部」，距離最近的陳傑憲只有37轟。

中職歷年27名球員達到百轟，現役球員最接近是郭嚴文98轟、王柏融96轟、吉力吉撈．鞏冠95轟、林立93轟，其餘打者都不到80轟紀錄。

蘇智傑 中職

