中職／兄弟新洋投生涯超坎坷 美職8年待8隊、3周遭4度DFA

中信兄弟隊與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）傳出達成合約共識，這位具備大聯盟資歷的右投，擁有一段崎嶇的職業生涯，28歲的他已在美職體系待過8支球隊，更曾在2022年3周內遭到4度指定讓渡（DFA）、全季6次遭到DFA。

兄弟季外部署洋投戰力，可望加入新面孔，泰勒具備3年、15場大聯盟資歷，去年還在馬林魚隊出賽，今年於3A輾轉於費城人、金鶯、白襪隊，球季結束後轉戰墨西哥冬季聯盟。

泰勒的生涯資歷攤開相當心酸，他在2018年選秀第20輪由天使隊挑中，8年、7季美職生涯（2020年小聯盟賽季因疫情取消）已經效力過8支球隊，如此迅速累積東家，除了今年就待過3隊外，更曾在2022年春天經歷一趟沒有止盡的DFA之旅。

泰勒在3周內反覆在第40人、第41人之間徘徊，先是天使在3月19日為在40人名單挪出空間，指定讓渡泰勒，紅襪從DFA名單挑走，3月24日紅襪將他DFA、教士挑走，教士在4月7日DFA泰勒，天使火速帶回，卻又在4月10日將他DFA，由教士再度出手。面對這樣的處境，當年他在受訪時吐露心聲：「我真的希望可以停下來，我只是想要一個上場比賽的機會，讓我證明自己究竟夠不夠格待在40人名單內。」

泰勒這回終於在40人名單待了較長一段時間，直到6月6日再度遭到教士DFA，這次通過讓渡程序後回到小聯盟，6月12日重返大聯盟，並於兩天後面對小熊隊中繼2局無失分拿下生涯首勝，7月3日再度遭到DFA，這次在完成讓渡程序後選擇成為自由球員，隨後與巨人隊簽下小聯盟合約，但很快在8月結束賓主關係。