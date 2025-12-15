中職／林安可1月11日向球迷說再見 簽名會套票周四開放搶購

統一獅隊重砲林安可行使旅外自由球員權益，確定加盟日本職棒西武獅隊，新球季展開旅日生涯，獅隊今天宣布，明年1月11日將在台南棒球場特別舉辦「林安可感謝球迷見面會」。

獅隊公布相關訊息如下：

今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟，今年11月底埼玉西武獅也正式官宣已與林安可完成簽約。

2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加盟獅子軍開啟職棒生涯，2019到2025年經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87、全壘打112支、安打 586支、打點399分、盜壘41次、長打率5成08，2020 年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，也是獅子軍明星指摽選手之一。

球隊特別規劃在明年1月11日14：00於台南棒球場特別舉辦「ライオンズの絆 ITO！林安可感謝球迷見面會」，開放球迷朋友購票入場，踏入台南棒球場草皮區，一起歡送林安可。

凡購票進場的球迷朋友，均可獲得「ライオンズの絆 ITO！林安可旅日限定紀念海報」，入場門票每人 150元。此外，為了答謝長期支持林安可球迷朋友，也特別推出簽名會套票，將採實名制登記購票，每人限購一張，簽名會套票售價每張1077元，限額200張，本次感謝會活動將於全台統一超商ibon機台或網路平台售票，將於12月18日（周四）12：00起開放搶購。

本套票採實名制販售，每人限購一張，參加簽名會時需須持有照片之有效證件正本，購票時需填寫入場者之證件姓名及身分證字號（身分證、駕照、健保卡、護照），請務必於下一步送出前，確認填寫無誤，進入付款流程與訂單成立後不得修改。重複填寫或填寫錯誤請自行於退票期限內申請退票。請參考退票規則說明。