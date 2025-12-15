快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林安可1月11日向球迷說再見 簽名會套票周四開放搶購

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊重砲林安可確定加盟日本職棒西武獅隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊重砲林安可確定加盟日本職棒西武獅隊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊重砲林安可行使旅外自由球員權益，確定加盟日本職棒西武獅隊，新球季展開旅日生涯，獅隊今天宣布，明年1月11日將在台南棒球場特別舉辦「林安可感謝球迷見面會」。

獅隊公布相關訊息如下：

今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟，今年11月底埼玉西武獅也正式官宣已與林安可完成簽約。

2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加盟獅子軍開啟職棒生涯，2019到2025年經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87、全壘打112支、安打 586支、打點399分、盜壘41次、長打率5成08，2020 年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，也是獅子軍明星指摽選手之一。

球隊特別規劃在明年1月11日14：00於台南棒球場特別舉辦「ライオンズの絆 ITO！林安可感謝球迷見面會」，開放球迷朋友購票入場，踏入台南棒球場草皮區，一起歡送林安可。

凡購票進場的球迷朋友，均可獲得「ライオンズの絆 ITO！林安可旅日限定紀念海報」，入場門票每人 150元。此外，為了答謝長期支持林安可球迷朋友，也特別推出簽名會套票，將採實名制登記購票，每人限購一張，簽名會套票售價每張1077元，限額200張，本次感謝會活動將於全台統一超商ibon機台或網路平台售票，將於12月18日（周四）12：00起開放搶購。

本套票採實名制販售，每人限購一張，參加簽名會時需須持有照片之有效證件正本，購票時需填寫入場者之證件姓名及身分證字號（身分證、駕照、健保卡、護照），請務必於下一步送出前，確認填寫無誤，進入付款流程與訂單成立後不得修改。重複填寫或填寫錯誤請自行於退票期限內申請退票。請參考退票規則說明。

林安可 棒球

延伸閱讀

日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

林安可中職七年成績耀眼 加盟日職挑戰更多紀錄

中職／林安可是不同層級打者 吉力吉撈給旅外建議烙狠話

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

相關新聞

中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

富邦悍將隊季外補強持續作業，原本效力中信兄弟隊的內野手馬鋼，轉戰悍將幾乎已成定局，只差最終官方宣布；同樣外界高度關注的王...

中職／黃袍轉藍衫+1 後藤光尊中意的馬鋼正式加入悍將

繼外野手林書逸後，富邦悍將隊確定再從戰力外名單獲得補強，今天宣布與23歲內野手馬鋼完成合約，新球季從黃袍轉披藍衫，悍將目...

棒球／川崎宗則44歲奪中東聯賽MVP 搞笑再端「猴子不會抽筋」名言

中東南亞第一個職棒聯盟棒球聯合會（Baseball United）首年賽季冠軍出爐，中東獵鷹隊今天以8：1擊敗孟買眼鏡蛇...

中職／江少慶是「超級稀有財」！「國師」Josh發片開釋統一可選 網：某隊中槍了

中華職棒富邦悍將未將江少慶列入25人保護名單內令人意外，而已傳出統一獅有意將交易林岱安後補償人選可能就是他，引發各界討論，有「國師」之稱的棒球網紅台南Josh連續兩天發片討論此事，而今天他特別以江少慶

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人...

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。