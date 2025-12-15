中職／黃袍轉藍衫+1 後藤光尊中意的馬鋼正式加入悍將

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊15日宣布與保護名單外球員內野手馬鋼達成加盟共識。圖／富邦悍將隊提供
繼外野手林書逸後，富邦悍將隊確定再從戰力外名單獲得補強，今天宣布與23歲內野手馬鋼完成合約，新球季從黃袍轉披藍衫，悍將目前完成的兩筆戰力外簽約，都是來自原有中信兄弟隊陣營。

悍將15日宣布與保護名單外球員內野手馬鋼達成加盟共識，球團表示，期盼馬鋼加入後能進一步加強內野深度、 透過良性競爭為球隊注入更多活力與提升戰力。

今年23歲的內野手馬鋼在2020年季中選秀會獲原球團第3指名，雖然近年在一軍出賽機會有限，但過去5個球季於二軍穩定出賽，整體表現逐年成長，且具備內野多守位能力。馬鋼今年二軍賽季繳出打擊率2成74、上壘率3成68、長打率4成07，三項數據皆創下個人生涯新高，並曾於4月18日的二軍賽事中完成「完全打擊」，成為中職二軍史上第4位達成此紀錄的球員。

馬鋼在二軍的表現，讓本季擔任二軍總教練的後藤光尊留下深刻印象。今年球季結束後，馬鋼未列入所屬球團保留名單後，悍將球團隨即展開洽談，並於今日達成加盟共識。馬鋼預計年底退伍後，明年初即報到備戰球季春訓，為新球季展現最好的表現做好準備。

選秀 中信兄弟 完全打擊

