快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王維中。本報資料照片
王維中。本報資料照片

富邦悍將隊季外補強持續作業，原本效力中信兄弟隊的內野手馬鋼，轉戰悍將幾乎已成定局，只差最終官方宣布；同樣外界高度關注的王維中，悍將球團回應：「針對保留名單外球員的評估和接觸持續進行中，有適合的人選不排除繼續進行補強。」

悍將今年已從自由市場簽下捕手林岱安，戰力外名單延攬林書逸，持續物色補強人選，對於投手、野手都有所鎖定，力拚在「富邦十年」有所突破。

市場上近期傳出王維中高機率轉戰悍將，球團今天對此並未正面回應，僅表示：「針對保留名單外球員的評估和接觸持續進行中，有適合的人選不排除繼續進行補強。」

王維中為味全龍隊2020年選秀狀元，過去5年共出賽122場（55場先發）、366局，取得15勝26敗、防禦率3.64。值得注意的是，他的勝場有9勝來自悍將，對戰悍將防禦率也是壓制性十足的1.65，若扣掉悍將，對戰其他5隊的生涯防禦率則是4.49。

王維中 選秀 中信兄弟

延伸閱讀

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

中職／若選江少慶月薪可能不只113萬 獅隊補償人選全面評估中

中職／悍將交卷！提交25人保護名單 獅隊開挑補償人選

中職／悍將未鎖定蘇智傑 FA補強確定告一段落、戰力外洽談中

相關新聞

中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

富邦悍將隊季外補強持續作業，原本效力中信兄弟隊的內野手馬鋼，轉戰悍將幾乎已成定局，只差最終官方宣布；同樣外界高度關注的王...

棒球／川崎宗則44歲奪中東聯賽MVP 搞笑再端「猴子不會抽筋」名言

中東南亞第一個職棒聯盟棒球聯合會（Baseball United）首年賽季冠軍出爐，中東獵鷹隊今天以8：1擊敗孟買眼鏡蛇...

中職／江少慶是「超級稀有財」！「國師」Josh發片開釋統一可選 網：某隊中槍了

中華職棒富邦悍將未將江少慶列入25人保護名單內令人意外，而已傳出統一獅有意將交易林岱安後補償人選可能就是他，引發各界討論，有「國師」之稱的棒球網紅台南Josh連續兩天發片討論此事，而今天他特別以江少慶

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人...

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出...

日職／與大谷等名將齊名 森下翔太年薪突破2億日元寫史上第4紀錄

現年25歲的阪神虎新星外野手森下翔太，上賽季打出生涯最佳表現，今日獲球團加薪1.32億日元，下賽季年薪將突破2億日元大關，達成史上第4位在生涯第4年就達到2億身價的壯舉，比肩大谷翔平、達比修有等人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。