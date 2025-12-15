中職／王維中傳可望轉戰悍將 球團回應：若有合適人選不排除繼續補強

富邦悍將隊季外補強持續作業，原本效力中信兄弟隊的內野手馬鋼，轉戰悍將幾乎已成定局，只差最終官方宣布；同樣外界高度關注的王維中，悍將球團回應：「針對保留名單外球員的評估和接觸持續進行中，有適合的人選不排除繼續進行補強。」

悍將今年已從自由市場簽下捕手林岱安，戰力外名單延攬林書逸，持續物色補強人選，對於投手、野手都有所鎖定，力拚在「富邦十年」有所突破。

市場上近期傳出王維中高機率轉戰悍將，球團今天對此並未正面回應，僅表示：「針對保留名單外球員的評估和接觸持續進行中，有適合的人選不排除繼續進行補強。」

王維中為味全龍隊2020年選秀狀元，過去5年共出賽122場（55場先發）、366局，取得15勝26敗、防禦率3.64。值得注意的是，他的勝場有9勝來自悍將，對戰悍將防禦率也是壓制性十足的1.65，若扣掉悍將，對戰其他5隊的生涯防禦率則是4.49。