棒球／川崎宗則44歲奪中東聯賽MVP 搞笑再端「猴子不會抽筋」名言

中東南亞第一個職棒聯盟棒球聯合會（Baseball United）首年賽季冠軍出爐，中東獵鷹隊今天以8：1擊敗孟買眼鏡蛇隊（Mumbai Cobras），在3戰2勝制的冠軍系列賽以2勝1敗勝出，44歲的日籍名將川崎宗則獲選為系列賽MVP，受訪影片再度引起熱議，高喊年紀不是問題，還端出他的「猴子從來不會抽筋」名言。

中東獵鷹在系列賽先輸掉首戰，第2戰以5：1扳回一城，第3戰由前台鋼雄鷹隊日籍洋投笠原祥太郎先發6局僅被敲2安打、無失分，送出6次三振壓陣，打線則在首局就有分數進帳，第2局攻下4分奠定勝基，終場以8：1贏球。

川崎宗則此戰貢獻2安打、2打點，系列賽合計12打數敲出5安打、3打點，以打擊率4成17獲選為系列賽MVP。

過去在旅美時期就以不怕說英文的受訪風格受到歡迎，川崎今天領取MVP依然活躍，一段接受場邊主持人的訪談中，他以英文回應：「完全沒想到會拿到MVP，我很興奮！哇！太神奇了！哇！」主持人提到他明年就要45歲了，他回應：「是啊！我要45歲了，但我會繼續努力，我有香蕉，有香蕉就沒有問題，我準備好了，大家明年見，猴子從來不會抽筋。」

The MVP of the first ever United Series: MUNENORI KAWASAKI! @52munekawasaki pic.twitter.com/NcKm1VFLUk — Baseball United (@BaseballUnited) 2025年12月14日