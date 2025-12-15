快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

棒球／川崎宗則44歲奪中東聯賽MVP 搞笑再端「猴子不會抽筋」名言

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中東獵鷹隊奪冠，44歲的川崎宗則獲選為系列賽MVP。圖截自川崎宗則IG
中東獵鷹隊奪冠，44歲的川崎宗則獲選為系列賽MVP。圖截自川崎宗則IG

中東南亞第一個職棒聯盟棒球聯合會（Baseball United）首年賽季冠軍出爐，中東獵鷹隊今天以8：1擊敗孟買眼鏡蛇隊（Mumbai Cobras），在3戰2勝制的冠軍系列賽以2勝1敗勝出，44歲的日籍名將川崎宗則獲選為系列賽MVP，受訪影片再度引起熱議，高喊年紀不是問題，還端出他的「猴子從來不會抽筋」名言。

中東獵鷹在系列賽先輸掉首戰，第2戰以5：1扳回一城，第3戰由前台鋼雄鷹隊日籍洋投笠原祥太郎先發6局僅被敲2安打、無失分，送出6次三振壓陣，打線則在首局就有分數進帳，第2局攻下4分奠定勝基，終場以8：1贏球。

川崎宗則此戰貢獻2安打、2打點，系列賽合計12打數敲出5安打、3打點，以打擊率4成17獲選為系列賽MVP。

過去在旅美時期就以不怕說英文的受訪風格受到歡迎，川崎今天領取MVP依然活躍，一段接受場邊主持人的訪談中，他以英文回應：「完全沒想到會拿到MVP，我很興奮！哇！太神奇了！哇！」主持人提到他明年就要45歲了，他回應：「是啊！我要45歲了，但我會繼續努力，我有香蕉，有香蕉就沒有問題，我準備好了，大家明年見，猴子從來不會抽筋。」

川崎宗則 台鋼雄鷹

延伸閱讀

棒球／DH全面化促使大谷翔平二刀流成絕響 名球評憂日職球星出走潮

NBA／現場高呼MVP！正負值+21高效輸出 溫班亞瑪摧毀雷霆冠軍夢

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

【2025】棒球外套穿搭全指南：掌握校園到街頭的經典不敗公式

相關新聞

中職／江少慶是「超級稀有財」！「國師」Josh發片開釋統一可選 網：某隊中槍了

中華職棒富邦悍將未將江少慶列入25人保護名單內令人意外，而已傳出統一獅有意將交易林岱安後補償人選可能就是他，引發各界討論，有「國師」之稱的棒球網紅台南Josh連續兩天發片討論此事，而今天他特別以江少慶

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人...

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出...

日職／與大谷等名將齊名 森下翔太年薪突破2億日元寫史上第4紀錄

現年25歲的阪神虎新星外野手森下翔太，上賽季打出生涯最佳表現，今日獲球團加薪1.32億日元，下賽季年薪將突破2億日元大關，達成史上第4位在生涯第4年就達到2億身價的壯舉，比肩大谷翔平、達比修有等人。

棒球／川崎宗則44歲奪中東聯賽MVP 搞笑再端「猴子不會抽筋」名言

中東南亞第一個職棒聯盟棒球聯合會（Baseball United）首年賽季冠軍出爐，中東獵鷹隊今天以8：1擊敗孟買眼鏡蛇...

棒球／DH全面化促使大谷翔平二刀流成絕響 名球評憂日職球星出走潮

NHK的MLB轉播解說、前職棒投手武田一浩近日談及棒球界未來發展，對指定打擊（DH）制度全面化表示支持，但也直言這將讓「二刀流」的養成更加困難。 武田一浩現役期間曾效力日本火腿、大榮（現軟銀）、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。