中職／江少慶是「超級稀有財」！「國師」Josh發片開釋統一可選 網：某隊中槍了

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊投手江少慶。 報系資料照
中華職棒富邦悍將未將江少慶列入25人保護名單內令人意外，而已傳出統一獅有意將交易林岱安後補償人選可能就是他，引發各界討論，有「國師」之稱的棒球網紅台南Josh連續兩天發片討論此事，而今天他特別以江少慶是本土投手「超級稀有財」為由，即使投不出身價，對統一仍是划算的選擇，此一論點引發網友各界正反意見，不過，卻有網友發言說，「好像某隊中槍了！」

Josh所提主要觀點，雖江少慶攤出來的整體成績並不是非常理想，但也有過投得好的時期，提到「有稀有性，你不可能以符合身價的價格拿到。」因此以江少慶曾經表現過的壓制力，即使「overpaid」都比選擇其他人來得好。他的論點，網友都有提出各種看法，「論點變成把投爛的扣掉，江少康就是很強」、「江少慶要謝謝你」、「就是賭一年，沒再考慮一年後」。

只是Josh提到，統一若精打細算，撿便宜的省下的錢「也不會幫你多買幾個便當或洗衣機」，倒是這句話引發網友的「笑點」，網友說「就臭某隊拿了轉隊費，伙食還是爛。」

江少慶 林岱安 陳傑憲 蘇泰安 統一獅

