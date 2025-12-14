聽新聞
0:00 / 0:00
羅工棒球隊寫下「黑豹傳奇」林燈兩基金會犒賞百萬慶功當最強靠山
成軍6年的宜蘭羅工棒球隊在日前中信黑豹旗青棒賽，從不被看好到一路過關斬將，勇奪亞軍，不僅寫下校史紀錄，更締造宜蘭首支攻頂全國三級棒球賽事的青棒隊伍，長期支持球隊的林燈文教公益基金會特別安一場百萬元的慶功宴，招待享用高檔牛排，贈送每人厚厚一疊數萬元紅包，讓球隊超開心。
這場「百萬級」慶功宴由林燈基金會與中保基金會董事長林明昇、林建涵宴請全隊師生，並頒發豐厚紅包，兌現比賽前的承諾。
羅東高工棒球隊從草創初期乏人問津、招生困難，在林燈文教公益基金會6年來資源挹注，隊員從衣服、設備到各地征戰都有補助，成績從過去的32強止步，今年一躍成為攻頂奇兵。
林燈文教公益基金會董事長林明昇說，這次看到球員們的每一場比賽，就像在看國際賽事一樣緊張刺激！能在全國舞台上拿下亞軍，是大家長期努力的成果，基金會很榮幸一路陪伴著球隊，看見隊員不斷突破自己、勇敢接受挑戰，這樣的精神是最棒的。
基金會日前大手筆投入上百萬元獎勵，除了每位球員都有一疊厚厚紅包，個人表現分別獲得投手獎、最佳捕手、最佳三壘手與最佳外野手的郭靖源、邱昱承、李信謙與溫以恩，另有特別加碼獎金。
「百萬慶功宴」不僅對球員努力犒賞，基金會更允諾持續當球隊堅實的後盾。羅東高工校長洪重賢坦言，棒球隊自轉型為木棒隊以來，面臨招生、訓練環境等多重挑戰，在不被看好情況下一步一腳印累積實力，感謝基金會當年願意資助這支默默無聞的球隊，如果沒有林燈基金會，就沒有今日羅工棒球隊耀眼的成績。
教練蕭良吉表示，棒球運動在全國所有競技運動是花費經費是最多的，基金會長期支持球員在非常好的環境下，打了非常好的球；對於球員的未來，教練團會在高三畢業前與家長、學生商討，無論往職棒、業餘棒球、升學或輔導他們取得技職學校的第二專長等，為孩子規劃生涯發展。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言