羅工棒球隊寫下「黑豹傳奇」林燈兩基金會犒賞百萬慶功當最強靠山

成軍6年的宜蘭羅工棒球隊在日前中信黑豹旗青棒賽，從不被看好到一路過關斬將，勇奪亞軍，不僅寫下校史紀錄，更締造宜蘭首支攻頂全國三級棒球賽事的青棒隊伍，長期支持球隊的林燈文教公益基金會特別安一場百萬元的慶功宴，招待享用高檔牛排，贈送每人厚厚一疊數萬元紅包，讓球隊超開心。

這場「百萬級」慶功宴由林燈基金會與中保基金會董事長林明昇、林建涵宴請全隊師生，並頒發豐厚紅包，兌現比賽前的承諾。

羅東高工棒球隊從草創初期乏人問津、招生困難，在林燈文教公益基金會6年來資源挹注，隊員從衣服、設備到各地征戰都有補助，成績從過去的32強止步，今年一躍成為攻頂奇兵。

林燈文教公益基金會董事長林明昇說，這次看到球員們的每一場比賽，就像在看國際賽事一樣緊張刺激！能在全國舞台上拿下亞軍，是大家長期努力的成果，基金會很榮幸一路陪伴著球隊，看見隊員不斷突破自己、勇敢接受挑戰，這樣的精神是最棒的。

基金會日前大手筆投入上百萬元獎勵，除了每位球員都有一疊厚厚紅包，個人表現分別獲得投手獎、最佳捕手、最佳三壘手與最佳外野手的郭靖源、邱昱承、李信謙與溫以恩，另有特別加碼獎金。

「百萬慶功宴」不僅對球員努力犒賞，基金會更允諾持續當球隊堅實的後盾。羅東高工校長洪重賢坦言，棒球隊自轉型為木棒隊以來，面臨招生、訓練環境等多重挑戰，在不被看好情況下一步一腳印累積實力，感謝基金會當年願意資助這支默默無聞的球隊，如果沒有林燈基金會，就沒有今日羅工棒球隊耀眼的成績。

教練蕭良吉表示，棒球運動在全國所有競技運動是花費經費是最多的，基金會長期支持球員在非常好的環境下，打了非常好的球；對於球員的未來，教練團會在高三畢業前與家長、學生商討，無論往職棒、業餘棒球、升學或輔導他們取得技職學校的第二專長等，為孩子規劃生涯發展。 羅東高工棒球隊在黑豹旗青棒賽勇奪亞軍，長期支持球隊的林燈基金會與中保基金會董事長林明昇（左一）、林建涵（右一）宴請校長洪重賢（左二）及全隊師生享用頂級牛排，頒贈厚厚一疊紅包。圖／基金會提供 一場百萬元的慶功宴，林燈基金會與中保基金會招待享用高檔牛排，贈送每人厚厚一疊數萬元紅包，讓球員超開心。圖／基金會提供 羅東高工球隊師生享用高檔牛排並獲贈紅包，舉杯歡慶榮耀時刻。圖／基金會提供 羅工棒球隊教練蕭良吉（左一）、何昱德（右一）與羅東高工校長洪重賢（右二）感謝基金會長期支持球隊發展，讓球員在穩定的訓練環境中全力拚戰。圖／基金會提供 羅工棒球隊在黑豹旗賽事中脫穎而出、榮獲個人獎項（左起）李信謙、溫以恩、邱昱承和郭靖源，感謝家人、學校、教練和基金會的一路支持。圖／基金會提供