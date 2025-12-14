棒球／DH全面化促使大谷翔平二刀流成絕響 名球評憂日職球星出走潮

NHK的MLB轉播解說、前職棒投手武田一浩近日談及棒球界未來發展，對指定打擊（DH）制度全面化表示支持，但也直言這將讓「二刀流」的養成更加困難。

武田一浩現役期間曾效力日本火腿、大榮（現軟銀）、中日與巨人共15年，拿過最優秀救援投手與最多勝等獎項，生涯累積89勝31救援，且完成12球團勝利，對兩聯盟生態相當熟稔。

武田直言：「看棒球最有趣的是太平洋聯盟，因為有DH。」隨著中央聯盟也確定自2027年賽季起導入DH，他強調這對整個棒球界都是好事。

他指出，投手站上打席往往被視為「等於1出局」，一旦投手不再列入打序，打線結構與比賽品質都將明顯提升，「少了投手這一棒，9棒就像4棒一樣重要。」他也提到，全球仍讓投手打擊的場域，僅剩日本高中棒球、東京六大學與中央聯盟，改制後水準勢必改變。

身為在太平洋聯盟對決過DH強打、也在中央聯盟親自上場打擊的投手，武田一浩的觀點顯然有其說服力。他認為投手與打者各司其職，角色分工更能提升整體競爭力。

未來高中棒球與東京六大學也將自2026年起導入DH，武田對此持正面看法，但同時斷言：「除了道奇的大谷翔平之外，投手以後幾乎都不會打了，也就是說，大谷的紀錄將不會再被打破。」他預測，像大谷這樣的二刀流超級巨星，未來恐難再現。

談到大谷翔平，武田毫不吝惜讚美之詞。他表示，今年因解說工作大量觀看MLB賽事，而對大谷全票奪下生涯第4座MVP更是佩服不已，「已經不是『百年一遇』能形容的層級，歷史上從未出現過這樣的球員。這不再只是他與貝比魯斯之間的比較，而是所有人都在見證歷史。」

相較於MLB的空前熱潮，武田對日本職棒未來也流露憂心。他指出，日職持續面臨明星球員外流，「未來會怎麼走，老實說很難想像，多少有些擔心。」他補充，新星會不斷出現，但像大谷翔平這樣的球員極為罕見。

不過，武田也看到希望的一面。他認為太平洋聯盟近年觀眾人數顯著成長，滿場比賽屢見不鮮，球團深耕地方、行銷用心，與他球員時代相比已有巨大轉變。

至於即將導入DH的中央聯盟，他提醒擁有阪神與巨人等人氣球隊的環境下，更不能自滿，「若原地踏步，遲早會被太平洋聯盟超越。」

3 straight MVPs, 4 total, and all of them UNANIMOUS.



Shohei Ohtani is superhuman 💥 pic.twitter.com/7CjePY120c — MLB (@MLB) 2025年11月14日