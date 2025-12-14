快訊

日職／與大谷等名將齊名 森下翔太年薪突破2億日元寫史上第4紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
阪神虎新星外野手森下翔太。 截自X
阪神虎新星外野手森下翔太。 截自X

現年25歲的阪神虎新星外野手森下翔太，上賽季打出生涯最佳表現，今日獲球團加薪1.32億日元，下賽季年薪將突破2億日元大關，達成史上第4位在生涯第4年就達到2億身價的壯舉，比肩大谷翔平達比修有等人。

甫簽大約的森下翔太開心表示：「我真心覺得他們很欣賞我，雖然並不感到意外，但我今天帶著十足的信心來到這裡，所以對我來說是美好的一天。」

森下翔太今年首度全勤出賽143場，敲出23轟與89分打點皆創下生涯新高，季後也奪下央聯外野金手套獎，以及入選最佳最佳9人暨指定打擊。

「休賽期我一直刻苦訓練，拼命想提高各項數據。雖然全壘打產量不多，但我感覺自己的技術在進步，所以做出了一些調整。我還有很長的路要走，但我很高興能取得職業生涯新高，」他回憶道。

森下翔太還向外界放話，下個賽季他最想贏得的頭銜是「全壘打王」，他說道：「球隊非常重視並努力爭取衛冕冠軍。我希望在比賽中牢記這一點，同時我個人也渴望贏得個人頭銜，不斷刷新職業生涯新高，所以我希望保持良好的成績，而不是退步。」

根據統計，森下翔太是繼2008年的達比修有（日本火腿隊，2億日元）、2016年的大谷翔平（日本火腿隊，2億日元）和2023年的真木秀人（DeNA隊，2.3億日元）之後，第4位在效力球隊的第4年就達到2億日元身價的球員。同時，他也是阪神隊史最快達到此里程碑的球員。

