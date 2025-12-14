新北U18／側投王翾祈飆145公里 率竹市力壓韓國京畿道

快訊

中央社／ 新北14日電
王翾祈率隊以2比1擊敗韓國京畿道。圖中央社提供
王翾祈率隊以2比1擊敗韓國京畿道。圖中央社提供

新北U18棒球賽新竹市隊今天靠著側投王翾祈7局失1分完美表現、飆速145公里，率隊以2比1擊敗韓國京畿道隊。總教練劉子禾稱讚王翾祈心態成長，不再容易受場上狀況影響而急躁。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，新竹市隊首戰與韓國京畿道隊交手，派出側投王翾祈先發，王翾祈開賽稍微有狀況，先投出觸身球保送，跑者靠連2次盜壘攻占三壘，1人出局後因為失誤掉分，但及時回穩，沒有多掉分數。

王翾祈比賽後半段越投越穩，今天總計用102球完投7局，被敲出4支安打，投出7次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，完投助隊搶下首勝。

新竹市隊打線前半段受制於最快球速破150公里的韓國京畿道隊投手尹藝盛壓制，尹藝盛投3局無失分退場，新竹市隊比賽後半段把握機會搶分，6局下靠著保送、暴投、失誤，一口氣跑回2分，翻轉戰局。

新竹市隊總教練劉子禾表示，賽前就聽說尹藝盛球速很快，今天對決感覺沒有預期快，變化球穩定度也不夠，但直球尾勁好，新竹市隊球員得點圈機會沒有把握好，還好6局關鍵時刻戰術奏效，跑回超前分。

對於王翾祈的表現，劉子禾稱讚「完美」，是投手群中最穩定的戰力，先前遇到場上有狀況，容易急躁，近期觀察越來越穩定，也不再容易受到裁判判決影響，心裡層面成長大。

王翾祈自評今天除了觸身球保送外，表現應該算有90分，首度對決韓國隊打者，丟給打者打、交給守備幫忙。王翾祈自評算是耐投型的投手，每場先發目標都是完投，也可以讓投手群的戰力調度更靈活。

