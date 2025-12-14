新北U18／高雄隊首戰贏宜蘭 世界盃國手許書誠敲勝利打點

新北U18棒球賽高雄市今天與宜蘭縣交手，靠今年U18世界盃國手許書誠安打先馳得點，莊偉晟先發5.1局壓制，以2比0搶首勝。而近日北部低溫，總教練石弘傑希望球員們早日適應。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，高雄市隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員組成聯隊，今天首戰在新莊棒球場與宜蘭縣隊交手。

高雄市隊1局下1人出局後，廖子耀率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後，許書誠二壘打幫助球隊先馳得點；5局下再靠著廖子耀適時安打，送回第2分。

高雄市隊先發投手莊偉晟總計用78球投5.1局，沒被敲出安打，投出5次三振、4次四壞保送，無失分，展現壓制力，拿下勝投。

高雄市隊總教練石弘傑表示，今天首戰投手群表現還不錯，但中繼投手控球要稍微調整；至於打線方面，球隊從高雄來到北部，剛好遇到這幾天氣溫偏低，球員們還需要適應、希望能快點熱開。

許書誠在母隊高苑工商為游擊手，加入聯隊後以三壘守位為主，實戰觀察沒有太大問題，今天扛4棒，單場1安、1保送、1打點，為勝利打點。