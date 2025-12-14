新北U18／莊偉晟先發勝找回自信 投每顆球都有想法

新北U18棒球賽高雄市隊首戰與宜蘭縣隊交手，高雄市隊投手莊偉晟找回自信，投5.1局沒被敲出安打，率隊以2比0搶勝；莊偉晟近一年心態更進步，投每顆球都更有想法。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，高雄市今天派出高三左投莊偉晟先發，比賽前半段壓制宜蘭縣打線，沒被敲出安打，總計用78球投5.1局，投出5次三振、4次四壞保送，無失分，拿下勝投。

高雄市隊總教練石弘傑表示，考慮6局把莊偉晟換下來，主要是前陣子莊偉晟腰有點不舒服，今天設定好就是80球之內，莊偉晟先發表現不錯，讓打者揮空率高，球的尾勁好、轉速也很有水準，目前最快球速可以投到約143公里。

石弘傑稱讚莊偉晟這一年來對決打者的心態明顯成長許多，莊偉晟也提到，之前對決打者不會特別想什麼，但現在每顆球都要有想法。

莊偉晟也提到，先前參加Nike訓練營收穫很多，訓練營中的旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓有分享經驗，也規律的完成每天工作，可以讓心裡更踏實。

莊偉晟透露，之前黑豹旗先發出賽搞砸比賽很難過，沒有幫助球隊晉級，今天這場比賽算是高三目前為止最好一場，算有重新找回自信。