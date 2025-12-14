快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

新北U18／莊偉晟先發勝找回自信 投每顆球都有想法

中央社／ 新北14日電
高雄市隊投手莊偉晟。圖中央社提供
高雄市隊投手莊偉晟。圖中央社提供

新北U18棒球賽高雄市隊首戰與宜蘭縣隊交手，高雄市隊投手莊偉晟找回自信，投5.1局沒被敲出安打，率隊以2比0搶勝；莊偉晟近一年心態更進步，投每顆球都更有想法。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，高雄市今天派出高三左投莊偉晟先發，比賽前半段壓制宜蘭縣打線，沒被敲出安打，總計用78球投5.1局，投出5次三振、4次四壞保送，無失分，拿下勝投。

高雄市隊總教練石弘傑表示，考慮6局把莊偉晟換下來，主要是前陣子莊偉晟腰有點不舒服，今天設定好就是80球之內，莊偉晟先發表現不錯，讓打者揮空率高，球的尾勁好、轉速也很有水準，目前最快球速可以投到約143公里。

石弘傑稱讚莊偉晟這一年來對決打者的心態明顯成長許多，莊偉晟也提到，之前對決打者不會特別想什麼，但現在每顆球都要有想法。

莊偉晟也提到，先前參加Nike訓練營收穫很多，訓練營中的旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓有分享經驗，也規律的完成每天工作，可以讓心裡更踏實。

莊偉晟透露，之前黑豹旗先發出賽搞砸比賽很難過，沒有幫助球隊晉級，今天這場比賽算是高三目前為止最好一場，算有重新找回自信。

棒球 海盜

延伸閱讀

新北富邦國際城市U18棒球賽 22隊較勁今起點燃戰火

蘇巧慧三重掃街送菜瓜布 拚民進黨新北團隊氣勢

用餐時間竄火光！新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

相關新聞

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人...

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出...

新北U18／莊偉晟先發勝找回自信 投每顆球都有想法

新北U18棒球賽高雄市隊首戰與宜蘭縣隊交手，高雄市隊投手莊偉晟找回自信，投5.1局沒被敲出安打，率隊以2比0搶勝；莊偉晟...

新北富邦國際城市U18棒球賽 22隊較勁今起點燃戰火

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天起點燃戰火，賽事在新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場三地同步開打，來自國內...

年底最強啦啦隊派對太狂 睦那京、崔洪邏場次開賣1分鐘就完售

年底最強啦啦隊派對正式引爆，《Cheer Up！》快閃活動於今天中午12點透過 ibon 正式開賣，開放瞬間即湧入大量粉...

中職／若選江少慶月薪可能不只113萬 獅隊補償人選全面評估中

統一獅隊季後在自由球員市場失去捕手林岱安，今天已收到富邦悍將隊提交的25人保護名單，展開補償人選評估。江少慶遭媒體曝光不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。