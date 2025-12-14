快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林益全。本報資料照片
林益全。本報資料照片

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人兩個月，並不是不想陪伴，而是希望他們以後不用為生活擔心。

林益全今年在中職一軍留下0出賽，寫下職棒生涯頭一遭，球季結束後火速遭到統一獅隊宣布不續約，另覓其他出路，最終確定前進對岸發展，以CPB頂薪的4萬元人民幣（約台幣17.6萬元）展開另一趟旅程。

林益全今天搭機出發，臨行前在社群網站上放上影片，留言寫著：「這一次出門，要離開你們兩個月。不是不想陪，而是想讓你們以後，不用為生活擔心。每天想你們的時候，我都告訴自己：你們在等我回家。」

他向家人表達感謝，「老婆，謝謝你扛起家裡的一切；孩子，等我回來，我會把時間全部補給你。」感性表示，「這段距離，不是分開，是為了下一次更久的相聚。」

若林益全就此與中職舞台絕緣，生涯成就將停留在1639場出賽、2013支安打（史上第3）、210轟（史上第4）、1142分打點（史上第3），399支二壘打則是中職紀錄保持人。

林益全 中職 統一獅

延伸閱讀

【2025】棒球外套穿搭全指南：掌握校園到街頭的經典不敗公式

中職／傳曹錦輝也打算加入中國CPB 但因為薪資問題卡關

中職／傳前統一獅隊黃勇傳加入中國CPB 曾因債務風暴被開除

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

相關新聞

棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人...

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出...

新北富邦國際城市U18棒球賽 22隊較勁今起點燃戰火

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天起點燃戰火，賽事在新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場三地同步開打，來自國內...

年底最強啦啦隊派對太狂 睦那京、崔洪邏場次開賣1分鐘就完售

年底最強啦啦隊派對正式引爆，《Cheer Up！》快閃活動於今天中午12點透過 ibon 正式開賣，開放瞬間即湧入大量粉...

中職／若選江少慶月薪可能不只113萬 獅隊補償人選全面評估中

統一獅隊季後在自由球員市場失去捕手林岱安，今天已收到富邦悍將隊提交的25人保護名單，展開補償人選評估。江少慶遭媒體曝光不...

12強紀錄片／「冠軍之路」還原感動 陳傑憲：紀錄棒球人的故事

「冠軍之路」電影特映會今天在南紡購物中心華納威秀登場，統一獅隊總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席，並安排球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。