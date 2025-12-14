棒球／林益全轉戰CPB今搭機出發 首度離家兩個月感性喊話家人
林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊，今天搭機出發，行前透過社群網站發文，他透露這是自己第一次離開家人兩個月，並不是不想陪伴，而是希望他們以後不用為生活擔心。
林益全今年在中職一軍留下0出賽，寫下職棒生涯頭一遭，球季結束後火速遭到統一獅隊宣布不續約，另覓其他出路，最終確定前進對岸發展，以CPB頂薪的4萬元人民幣（約台幣17.6萬元）展開另一趟旅程。
林益全今天搭機出發，臨行前在社群網站上放上影片，留言寫著：「這一次出門，要離開你們兩個月。不是不想陪，而是想讓你們以後，不用為生活擔心。每天想你們的時候，我都告訴自己：你們在等我回家。」
他向家人表達感謝，「老婆，謝謝你扛起家裡的一切；孩子，等我回來，我會把時間全部補給你。」感性表示，「這段距離，不是分開，是為了下一次更久的相聚。」
若林益全就此與中職舞台絕緣，生涯成就將停留在1639場出賽、2013支安打（史上第3）、210轟（史上第4）、1142分打點（史上第3），399支二壘打則是中職紀錄保持人。
