新北富邦國際城市U18棒球賽 22隊較勁今起點燃戰火

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天起點燃戰火，賽事在新莊棒球場、三重棒球場及大都會棒球場三地同步開打，來自國內外的U18棒球菁英齊聚新北，從14日至20展開為期7天、共42場次的對決。此一賽事也是新莊棒球場整修後，國際賽事再次回新莊，為新北注入滿滿青棒能量。

新北體育局表示，今年賽事邁入第8屆，參賽規模創新高，集結來自澳洲、日本、韓國及全台15縣市、共22支代表隊，其中包含日本東京與澳洲維多利亞兩支首次參賽隊伍，國際參與度與競技水準雙雙提升。各隊皆派出最具潛力的年輕戰力應戰，場上不僅是城市之間的對抗，更是棒球新星的實力較勁。

本屆賽事外隊陣容星光熠熠，韓國首爾與京畿道連續三年參與新北U18邀請賽，派出完整梯隊與成熟戰力，其中京畿道去年更在賽事中包辦多項個人獎項，再度來勢洶洶。

日本東京代表隊長期結合運動科學訓練，以提升身體素質與技術穩定度為核心，陣容中多位年僅15歲的潛力新秀備受矚目；神奈川代表隊則獨立於日本高中棒球聯盟之外，為新生、轉學生及曾中斷棒球生涯的選手提供重返賽場的舞台，展現永不放棄的棒球精神。

澳洲方面除昆士蘭再度來台參賽外，今年更首度加入維多利亞代表隊，為賽事注入全新對抗火花。上一屆昆士蘭以預賽兩勝一敗晉級，實力已獲驗證，維多利亞則首次挑戰新北U18賽事強度，期待在高強度對戰中爭取勝場，增添比賽變數與可看性。

地主新北市則分為藍、白兩隊出賽，陣中集結各校菁英好手，其中新北市藍隊由穀保家商組成，最大看點莫過於「二刀流」隊長張乙安，這位U18國手不只扛起中心棒次，更將從二壘移防至游擊，戰況吃緊時還得登板後援，讓總教練楊孝承忍不住直言，「把重任交給他。」

投手群會以高二為主體，但張乙安、羅于晏這2位學長肯定保有重要席次，同為投、打雙棲的他們，將與學弟楊辰浩一起撐起鐵牛棚。

另外，先發輪值裡有另一位高三生最後一刻被拉進隊伍，剛在鋁棒聯賽繳出好表現的陳相偉，升等加入木棒組出賽。打擊方面毫無疑問是經歷U18國手洗禮的3人最為出色，張乙安、曾聖恩將安置在中心棒次，帕蘇拉‧塔基斯利尼安則是扮演進攻型第2棒，參與雙箭頭組合。

楊孝承談把開路先鋒留給許子彥的原因，「因為他攻擊慾望比較積極、擊球率高，暑假時我們就有測試，放在第1棒和中心棒次，結果發現第1棒的上壘率比較高。」整體投打實力平均，先發和板凳落差不大，讓新北藍在調度上更有餘裕，只要每一場穩紮穩打，維持衛冕沒太大問題。

新北藍白兩隊部分選手曾參與U18世界盃、美國小馬聯盟等國際賽事，肩負主場榮耀迎戰各路強敵，將在分組賽階段即將與多支勁旅交手，勢必擦出精采火花。

賽事自12月14日至12月20日連續對戰7天，共進行42場比賽，開放民眾免費入場，新莊及三重棒球場賽事也提供轉播服務，球迷可透過愛爾達體育4台、Getwin Sport YT頻道、富邦悍將官方Twitch頻道、緯來體育台YT頻道及新北國際城市U18棒球邀請賽官方粉絲團同步觀賽。 新北富邦國際城市U18棒球賽，12月14日至12月20日在新莊、三重同步開打。圖／新北市體育局提供 2025新北富邦U18棒球賽，14日點燃戰火，台北隊首戰彰化。圖／新北市體育局提供 2025新北富邦U18棒球賽，新北市藍隊由穀保家商組成，隊長張乙安扛起中心棒次。圖／新北市體育局提供