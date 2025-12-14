快訊

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹投手陳柏清。本報資料照片
台鋼雄鷹投手陳柏清。本報資料照片

台鋼雄鷹隊左投陳柏清登上日本媒體「Full-Count」新聞版面，分享去年世界12強棒球賽隨中華隊奪冠後的改變，包括外出時更常被認出來，讓他笑說還在習慣中；他也提到去年東京行留下的印象，最驚訝的是便利超商的食物以及東京巨蛋內的咖哩。

「Full-Count」報導以「因日本超商感到衝擊，擊敗日本的台灣左投大讚『竟連這個都有賣』」為題，報導陳柏清的專訪，開頭提到去年中華隊在12強冠軍賽擊敗日本隊，這場勝利寫下台灣棒球新頁，而當時陳柏清也在陣中。

陳柏清登上日媒。
陳柏清登上日媒。

報導介紹陳柏清來自台鋼雄鷹隊，這是一支與日本棒球有深厚緣分的球隊，隊上包括吳念庭、王柏融、櫻井周斗過去都是日職選手，而隊上唯一的12強代表就是陳柏清。

陳柏清接受訪問時透露，中華隊奪冠後，生活出現明顯變化，「出門常常被問能不能合照，或是幫我加油，和朋友出去吃飯也會被注意到。」他坦言確實有時會覺得有點不太方便，自己還在習慣中。

他也提到去年造訪東京的經驗，最令他震撼的是超商食物，「種類真的很多，連壽司都有，那時就想『竟然連這個都有』。」他說自己很喜歡壽司，因此當然也有買來嘗試；此外，在東京巨蛋吃到的咖哩，也讓他留下深刻印象，「我本來就喜歡咖哩，那是至今吃過最好吃的，味道很濃郁，到現在都還記得。」陳柏清還有其他想要解鎖的日本城市就是北海道，喜孜孜說：「聽說北海道的壽司也很好吃！」也想到火腿隊主場艾斯康球場看看。

陳柏清代表中華隊出征12強。特派記者許正宏/攝影
陳柏清代表中華隊出征12強。特派記者許正宏/攝影

