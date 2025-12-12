快訊

年底最強啦啦隊派對太狂 睦那京、崔洪邏場次開賣1分鐘就完售

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
徐賢淑（上排左起）、李素敏、朴星垠、金佳垠（下排左起）、高佳彬、睦那京、廉世彬。圖／協奏曲文創提供
年底最強啦啦隊派對正式引爆，《Cheer Up！》快閃活動於今天中午12點透過 ibon 正式開賣，開放瞬間即湧入大量粉絲搶票，不少場次一上架就秒殺完售。其中睦那京、「啦啦隊IU」崔洪邏出席的場次更在短短1分鐘內火速完售，展現南韓啦啦隊驚人號召力，讓粉絲直呼「一猶豫就沒了」、「根本是手速比賽」。

這波秒殺熱潮背後，來自《Cheer Up！》超狂卡司陣容加持。活動一次集結5支人氣啦啦隊、共38位啦啦隊女孩跨隊輪番登場，包括有「啦啦隊 IU」之稱的崔洪邏，高人氣成員睦那京、李素敏、徐賢淑，以及桃氣女孩話題女神朴星垠全數到齊；此外，韓籍高顏值成員廉世彬、高佳彬也將合體現身，名單曝光後立刻被粉絲形容為「全明星等級」。

不只韓援成員備受矚目，各隊本土人氣女孩同樣誠意滿滿。《Cheer Up！》集結樂天女孩、電豹女 Leopard-Girls、桃氣女孩、Little Witches 小魔女、洋基女孩等多支隊伍的高人氣成員，活動期間每個週末都將由不同女孩組合接力現身，讓粉絲不必場場追逐，也能一次感受多支啦啦隊截然不同的魅力與風格，為年底應援季寫下最夢幻的一頁。

《Cheer Up！》主打「下午茶派對」形式，跳脫傳統舞台演出，粉絲可在輕鬆的午後時光中，享受女孩親自送上下午茶、桌邊簽名互動、拍立得抽獎與粉絲專屬合照等近距離體驗。主辦單位協奏曲文創也透露，隨著首波售票反應熱烈，後續場次規劃延伸推出一日店長、品牌聯名等多元企劃，讓啦啦隊文化以更多元形式走進粉絲日常。

