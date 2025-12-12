中職／若選江少慶月薪可能不只113萬 獅隊補償人選全面評估中

統一獅隊季後在自由球員市場失去捕手林岱安，今天已收到富邦悍將隊提交的25人保護名單，展開補償人選評估。江少慶遭媒體曝光不在保護名單內，獅隊領隊蘇泰安表示，包括江少慶在內，已針對25人名單外人選全面評估中。

林岱安本季月薪36萬元、屬於A級自由球員，若獅隊選擇全額補償為540萬元，若選擇補人則可拿到324萬元和一名保護名單外的選手，獅隊一直都傾向選錢+人，在今天收到悍將提交的保護名單後展開評估。

獅隊本土先發投手戰力也是本季薄弱的一環，傳出江少慶不在保護名單內，也引起好奇獅隊是否會有興趣，蘇泰安對此表示，已經針對提出的25人外名單全面評估中，包括江少慶在內。

江少慶剛走完4.5年6120萬元合約，當年並未公布合約細節，僅知這筆金額不含激勵獎金，平均月薪確定達到113.3萬元，但若採逐年攀升的薪資架構，本季月薪有可能比113.3萬元更高。

按規章所述，「若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。」由於江少慶與悍將球團尚未完成明年度合約洽談，若獅隊挑選，必須沿用他的現行薪資。