12強紀錄片／「冠軍之路」還原感動 陳傑憲：紀錄棒球人的故事

「冠軍之路」電影特映會今天在南紡購物中心華納威秀登場，統一獅隊總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席，並安排球隊後勤人員及本次協助南部地區拍攝的合作夥伴一起參與。陳傑憲感謝電影團隊用心紀錄，他說：「把12強世界冠軍的榮耀能夠透過電影紀錄，這是一件很有意義的事情。」

電影冠軍之路片長約2小時，紀錄中華隊從教練團組成、選訓、比賽到達成世界12強棒球賽冠軍榮耀的各階段不同面向的點滴紀錄，完整看完首映後，大家共同的反應就是「起雞皮疙瘩」，也再次將腦海中的記憶重回到一年前。

林岳平表示，「這個紀錄片真的很特別，把去年從成軍到達成的過程完整呈現，回憶起去年那個時刻每一個決定都是很煎熬、緊繃的，還好最後選手用他們的好表現證明他們自己。」談到印象最深刻，林岳平認為是對南韓隊換上莊昕諺的決策，「好的結果，讓我們後續更多的決策更有信心去好的判斷。」

看完冠軍之路後，陳傑憲感性謝謝電影團隊很用心去拍攝這個紀錄片，從每個選手棒球的點滴，除了比賽過程外，還特地到日本、美國取材拍攝，真的感受到導演與團隊的用心，把12強世界冠軍的榮耀能夠透過電影紀錄，這是一件很有意義的事情，期待透過這些棒球人的故事，讓更多人喜歡上棒球運動，他也邀請大家明年1月1日正式上映，能一起進場感受這部電影的震撼與感動。

蘇泰安表示：「感謝冠軍之路電影製作團隊，從故事鋪陳、配樂、訪問及故事呈現，真的很有感染力，也串連起兩個棒球世代教練、選手們的夢想與心理層面，夠過每個教練、選手訪問，很真實的呈現身為一個棒球選手面對每一場比賽的不同感受，絕對值得愛棒球的每一位進場感受。」

