中職／終於簽了！蘇智傑4年合約續留獅營 平均月領70萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蘇智傑。記者余承翰／攝影
統一獅隊等待許久，今天終於確定與蘇智傑完成合約，雙方簽下4年合約，平均月薪70萬元。至此，今年3位行使自由球員資格的選手動向全數底定，黃子鵬轉戰台鋼雄鷹隊，林岱安轉隊富邦悍將隊，蘇智傑成為今年度FA唯一續留母隊。

蘇智傑從加盟獅隊起就是外野重要戰力，也是中生代重要指摽性選手，今年季後行使FA資格，獅隊球團肯定蘇智傑長期帶給球隊戰力上幫助，開出複數年約爭取續留獅隊效力，今日獅隊與蘇智傑達成雙方共識，同意簽下4年複數年約，平均月薪70萬續留獅隊。

統一獅總經理蘇泰安表示，「今年底林安可簽訂合約，確定旅日效力西武獅，對於球隊整體長程攻擊戰力有顯著影響，期許近年表現中規中矩的蘇智傑能夠扛起獅隊中心打線的破壞力，更期許智傑能夠展現中生代選手責任，帶領年輕選手以團體戰，爭取球隊佳績，用好的成績回饋給球迷。」

此外，林岱安行使自由球員權益，轉隊悍將，獅隊也在今天正式收到悍將提供25人選手保護名單，目前教練團、球探部也將進行整體評估，關於補償方式決定將依聯盟相關規定於下周定案後公布。

