棒球／選王詩聰的中國CPB長沙隊暫緩參賽 其他隊能「租借」

中國城市棒球聯賽（CPB）將於明年元旦開打，不料原本規畫的5隊只剩4隊，前中華職棒投手教練吳俊良執教的長沙旺旺黑皮隊確定缺席。

11月26日CPB在深圳舉行選秀及成立大會，吳俊良執教的長沙旺旺黑皮在第二輪選擇前富邦悍將隊外野手王詩聰。

比賽剩不到3周就要開打，CPB組委會昨天突發布公告，最近收到長沙旺旺黑皮隊暫緩參賽申請，「基於更充分的賽事備戰需求、長遠本土人才培養規畫，做出延緩參加CPB2026賽季立春聯賽的決定。」

CPB組委會同意長沙旺旺黑皮暫緩參加明年1月進行的立春聯賽。長沙旺旺黑皮將照常集訓、觀摩立春聯賽，為「夏至聯賽」累積實力。

選秀會被選中的球員如果沒有和長沙旺旺黑皮達成合約協議，將無法參加夏至聯賽，2027年賽季可以重新參加選秀。已簽約球員如果完成註冊，將尊重球員意願，確認是否同意立春聯賽租借至其他4隊。