中職／悍將交卷！提交25人保護名單 獅隊開挑補償人選

富邦悍將隊在自由市場上網羅鐵捕林岱安，今天已提交要給統一獅隊的25人保護名單，獅隊接下來將在7個工作天內決定補償方案及指定選手。

悍將以7年最高總值5600萬元合約網羅林岱安，而他本季月薪36萬元、屬於A級自由球員，若獅隊選擇全額補償為540萬元，若選擇補人則可拿到324萬元和一名保護名單外的選手。

悍將球團表示，已在今日（12月12日）下午將自由球員林岱安的球員合約和及25人選手保護名單與保護名單外之所屬球員名簿提交聯盟。

獅隊傾向錢+人的方案，接下來將針對名單進行討論，依規定需在7個工作天內決定指名選手。